딘딘, 또 소신발언 “대중 반응 2주도 안 가, 칭찬했다 다시 욕할 것”

|
[스포츠조선 김소희 기자 가수 딘딘이 연예인으로서 느끼는 불안과 대중의 시선에 대한 솔직한 속내를 털어놨다.
이날 게스트로 출연한 오존은 딘딘에게 "형은 산전수전 많이 겪지 않았냐. 지금은 다시 사람들이 많이 좋아해주지 않냐. 그럼에도 언젠가 또 불행이 올 것 같다는 불안감이 없냐"라고 질문을 던졌다.
|
그는 "'워크맨'에서 갑자기 민심이 확 좋아졌을 때가 있다. 그 전 방송에서는 댓글이 싹 다 욕이었다. 그래서 '워크맨' 찍고도 그런 프로 나가기 싫었다. 그런 프로 나가면 댓글이 많이 달린다. 리액션이 있는 방송"이라고 말했다.
그러면서 "정말 나가기 싫은데 (이)준 형 거니까 도와주러 나갔다가 엉겹결에 내가 칭찬받고 준이 형이 욕을 먹었다"며 당시 상황을 설명했다. 딘딘은 "내가 준이 형 기분을 알겠더라. 난 그때도 '날 칭찬하는 건 2주도 안 간다. 2주 뒤에는 100% 다른 걸로 날 욕할 거야'라고 생각했다. 그래서 기쁨이 달지 않았다"고 털어놨다.
이후 유튜브 채널의 성장과 광고 수익, '피식쇼'의 흥행까지 이어졌지만 마음은 여전히 편치 않았다고. 딘딘은 "근데 유튜브가 잘 되고 광고가 들어왔다. 심지어 '피식쇼'까지 빵 떴다"면서도 "이거를 즐기지 않아야지 하면서도 (대중들의) 반응을 찾고 있었다. 그래서 힘들다"라고 말해 공감을 자아냈다.
한편 딘딘은 지난해 8월 유튜브 '워크맨' 채널에서 "(카페) 지점장인데 월 1000(만원) 찍지 않냐"는 이준의 말에 "연예인들이 이게 문제다. 화폐가치 개념이 없다. 슈퍼카 타고 다니고 제니 침대 쓰고 이러니까 정신 나갔다"라고 일침해 화제를 모은 바 있다.