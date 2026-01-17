딘딘, 또 소신발언 “대중 반응 2주도 안 가, 칭찬했다 다시 욕할 것”

기사입력 2026-01-17 19:43


[스포츠조선 김소희 기자 가수 딘딘이 연예인으로서 느끼는 불안과 대중의 시선에 대한 솔직한 속내를 털어놨다.

16일 유튜브 채널 '딘딘은 딘딘'에는 "오존 토크쇼를 가장한 딘딘의 훈수쇼 l [그르르 갉 : 진대 토크 EP1. 오존"이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상 속 딘딘은 과거 유튜브 채널 '워크맨'에서 연예인의 소비 인식에 대해 일침을 날린 뒤 뜨거운 반응을 얻었던 당시를 떠올리며, 그 이면에 있던 복잡한 심경을 전했다.

이날 게스트로 출연한 오존은 딘딘에게 "형은 산전수전 많이 겪지 않았냐. 지금은 다시 사람들이 많이 좋아해주지 않냐. 그럼에도 언젠가 또 불행이 올 것 같다는 불안감이 없냐"라고 질문을 던졌다.

이에 딘딘은 "매일 불안하다. 유튜브 숏츠를 하나 찍고 내면 무섭다. 즐겁게 촬영은 했지만, 사람들 눈에는 다르게 보일 수 있다. 갑자기 민심이 또 바뀔 수 있다"

며 솔직한 마음을 밝혔다. 이어 "난 이미 자유낙하를 해본 사람이다. 떨어질 때 아픔을 안다. 그래서 조심하게 된다"라고 덧붙이며 그간의 경험에서 비롯된 불안을 고백했다.


딘딘은 특히 '워크맨' 출연 당시를 떠올리며 악플에 대한 두려움도 털어놨다.

그는 "'워크맨'에서 갑자기 민심이 확 좋아졌을 때가 있다. 그 전 방송에서는 댓글이 싹 다 욕이었다. 그래서 '워크맨' 찍고도 그런 프로 나가기 싫었다. 그런 프로 나가면 댓글이 많이 달린다. 리액션이 있는 방송"이라고 말했다.


그러면서 "정말 나가기 싫은데 (이)준 형 거니까 도와주러 나갔다가 엉겹결에 내가 칭찬받고 준이 형이 욕을 먹었다"며 당시 상황을 설명했다. 딘딘은 "내가 준이 형 기분을 알겠더라. 난 그때도 '날 칭찬하는 건 2주도 안 간다. 2주 뒤에는 100% 다른 걸로 날 욕할 거야'라고 생각했다. 그래서 기쁨이 달지 않았다"고 털어놨다.

이후 유튜브 채널의 성장과 광고 수익, '피식쇼'의 흥행까지 이어졌지만 마음은 여전히 편치 않았다고. 딘딘은 "근데 유튜브가 잘 되고 광고가 들어왔다. 심지어 '피식쇼'까지 빵 떴다"면서도 "이거를 즐기지 않아야지 하면서도 (대중들의) 반응을 찾고 있었다. 그래서 힘들다"라고 말해 공감을 자아냈다.

한편 딘딘은 지난해 8월 유튜브 '워크맨' 채널에서 "(카페) 지점장인데 월 1000(만원) 찍지 않냐"는 이준의 말에 "연예인들이 이게 문제다. 화폐가치 개념이 없다. 슈퍼카 타고 다니고 제니 침대 쓰고 이러니까 정신 나갔다"라고 일침해 화제를 모은 바 있다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.