이상민 "연예대상 서장훈이 받을 줄..강호동 덕분에 내 이름 불려"
[스포츠조선 조윤선 기자 이상민이 '2025 SBS 연예대상' 대상 수상의 공을 강호동에게 돌렸다.
17일 방송된 JTBC '아는형님'에서는 이상민이 '2025 SBS 연예대상'의 대상 수상 영광을 강호동에게 돌리는 모습이 그려졌다.
이날 이상민은 슈퍼주니어 월드 투어로 잠시 자리를 비운 김희철의 자리를 탐냈다. 그는 "희철이가 월드 투어면 난 앞자리로 이동"이라며 자신감 넘치는 걸음으로 김희철의 자리에 착석했다. 이에 김영철은 "대상 받더니 자기 마음대로다. 대상이라고 자리까지 자기 마음대로 한다"며 질투했다.
그러나 '일일 형님' 임우일이 등장하자 바로 이상민은 자리에서 밀려났고, 강호동은 "대상이 밀려났냐"며 놀렸다.
이상민은 "솔직히 대상 받은 게 사실 최고의 근황인데 그 대상을 만들어준 건 강호동이라고 생각한다"며 강호동에게 고마움을 전했다. 이를 들은 이수근은 "(수상소감 때) 한마디도 안 하던데"라며 믿지 않았다.
그러자 이상민은 "(대상 수상 12일 전) 강호동이 날 한번 크게 안아줬다. 내가 안아달라고 했을 때 나한테 큰 복을 달라고 안아달라고 한 거다"라고 설명했다.
그러면서 "사실 나는 (대상은) 무조건 장훈이라고 생각했다. 그래서 축하해 주려고 장훈이 얼굴만 보고 있었는데 내 이름을 딱 부르는 거다. 복이 나한테 온 거 아니냐. 강호동이 안아준 덕분에 대상 쾌거다"라고 밝혔다.
이를 들은 강호동은 "마음으로 생각해 주니까 너무 고맙다"며 감동했고, 서장훈은 "강호동 기 받아서 대상 수상했다"고 말했다.
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.