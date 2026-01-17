유재석, 횡령 인정에 초토화..."선량한 척하더니 기분 더러워"

[스포츠조선 조윤선 기자 유재석이 횡령한 사실을 인정하자 '쉼표, 클럽' 회원들이 분노했다.
17일 방송된 MBC '놀면 뭐하니?'에서는 동호회 '쉼표, 클럽'의 2차 정모가 공개됐다.
이날 시샵 겸 총무를 맡은 유재석은 회비 5만 원으로 음식, 쇼핑, 액티비티를 모두 즐길 수 있는 알찬 겨울 나들이 코스를 준비했다. 눈썰매를 즐긴 뒤 간식을 사 먹던 회원들은 유재석이 사비와 공금을 함께 지갑에 넣는 모습을 보자 의심 가득한 눈빛으로 남은 공금 중간 정산에 나섰다.
주우재는 "남은 돈은 8만 3천 원"이라고 계산했고, 유재석은 "내 돈이 나간 것 같다"며 연신 찜찜한 표정을 지었다. 그러자 하하는 "다음에 우리가 또 내면 된다"며 진정시켰다. 하지만 유재석은 "다음에 낼 사람들이 아니다. 5만 원 낸 거 갖고도 남은 돈 얼마냐고 계속 한 걸음 옮길 때마다 계산하는 분들 아니냐"며 불편한 기색을 드러냈다.
이때, 제작진이 "87,500원 남지 않았냐"며 계산 실수를 짚어냈고, 돈이 비었다는 사실이 드러나자 회원들은 깜짝 놀랐다. 이에 유재석은 "사람을 이상한 사람으로 만든다"며 억울함을 호소했지만, 주우재의 집요한 계산이 이어지자 결국 횡령 사실을 인정했다.
하루 종일 유재석에게 회비 문제로 잡도리 당한 주우재는 "날 무개념으로 만들길래 내가 잘못 살아온 줄 알았다. 횡령은 자기가 해놓고"라며 흥분했다. 이어 "하루종일 내가 나쁜 사람이 된 줄 알았다. 있는 얘기하면 계단에서 사람 잡도리나 하고. 무슨 얘기만 하면 지갑 꺼내서 집에 가라고 하고 그렇게 악랄한 사람이 한마디했다고 몰아세우고. 알고 보니까 지금 도둑놈인 거 아니냐"며 격앙된 반응을 보였다.
하하 역시 "믿어줬더니 진짜 기분 더럽다. 다음에 뭐 믿고 맡기겠냐. 우리한테 그렇게 엄격했으면 본인이 그렇게 했어야지"라며 분통을 터뜨렸다. 이어 "자기가 시샵이면 시샵이지 계속 엄격하게 선량한 척은 다 하고 중간에서 갑자기 빼먹으면 솔직히 믿겠냐. 이래서 이 모임이 계속 지속되겠냐. 7천 원이 돈이냐 하겠지만, 5만 원에서 7천 원이면 어마어마한 거다"라며 목소리를 높였다.
이를 뒤에서 듣고 있던 유재석은 결국 하하의 뒤통수를 때리며 "안 들은 척하려고 했는데 도저히 안 되겠다"며 버럭해 폭소케 했다.