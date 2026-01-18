'애둘 아빠' 슬리퍼, 前 연인 박화요비 언급 "지금도 술집서 '화요' 못시켜"
래퍼 슬리피가 과거 공개 연인인 가수 박화요비를 언급하며 유쾌한 입담을 뽐냈다.
17일 유튜브 채널 '이용진 유튜브'에는 "제33회 슬리피 조롱잔치2"라는 제목의 영상이 공개됐다.
영상에서 이용진은 슬리피가 작성한 '조롱 동의서'를 보며 "연애 얘기 해도 되냐. 왜 '5'에 해놨냐. X이야기 해도 되는 거냐"라며 너스레를 떨었다.
이에 슬리피는 과거 연인이었던 박화요비를 언급하며 "제가 지금도 술집에 가면 '화요'를 주문 못 한다"고 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.
이용진이 "그래서 기타 요구사항은 없고 뭐든지 다 된다는 거 맞냐"라고 확인하자, 슬리피는 "날 조롱할 게 뭐가 있냐. 마음대로 해봐라"라며 자신감을 드러냈다.
그러자 이용진이 장난스럽게 "형 유부남 최초로 '환승연애' 나가는 거 어떠냐"라고 장난쳤고, 슬리피는 "나 지금 애 둘 잘 키우고 있다"고 받아쳐 웃음을 더했다.
마지막으로 이재율이 "출연료 20 더 준다고 하면 어떻게 할 거냐"라고 묻자, 슬리피는 단호하게 "100"이라고 답해 웃음을 자아냈다.
슬리피와 박화요비는 지난 2009년 열애 사실을 공개하며 사진을 공개하고 방송활동에도 함께하는 등 공개연애를 즐겼다. 그러나 두 사람은 교제 1년 만에 각자의 음악활동에 전념하기 위해 결별했다.
한편, 슬리피는 2022년 8살 연하 아내와 결혼해 지난해 3월 첫 딸을 품에 안았으며, 올해 4월에는 둘째 아들을 득남해 슬하에 두 아이를 두고 있다.
