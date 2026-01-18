이혜정, 아들 절연 이어 母까지..."난 엄마한테 호구, 돈 필요할 때만 연락"

기사입력 2026-01-18 07:10


[스포츠조선 김준석 기자 '빅마마' 이혜정이 가족에게 쌓아온 서운함을 솔직하게 털어놨다.

17일 방송된 MBN 속풀이쇼 동치미는 '엄마가 호구냐'라는 주제로 꾸며진 가운데, 이혜정이 직접 겪은 가족 이야기를 전했다.

이날 이혜정은 "내가 밥통이니? 나만 보면 배고프대"라는 말로 운을 뗐다. 그는 몸이 아플 때조차 자녀들의 식사를 챙겼다며 "아들은 장가를 가서도 웬만한 부탁은 아버지에게 하고, 정말 아쉬운 건 꼭 나에게 한다. 어느 순간 '네 인생에 내가 진짜 호구냐'고 묻게 되더라"고 토로했다.

이어 그는 친정어머니와의 관계에서도 서운함이 컸다고 밝혔다. 이혜정은 "자식들에게 잘하면 호구 인생 끝날 줄 알았는데, 91세 친정엄마에게도 나는 호구였다"며 "돈 드는 일이 있으면 항상 나에게 연락이 온다. 연세가 있으니 거절도 못 한다"고 말했다.

특히 미용실 이야기를 꺼내며 "어느 날 '네가 다니는 미용실에서 머리 좀 해야겠다'고 하시는데 심장이 덜컥 내려앉았다. 돈은 내가 낼 걸 아시니까"라며 씁쓸함을 드러냈다.

가장 상처가 됐던 순간도 공개했다. 그는 "밥을 먹자고 해서 나갔는데, 내가 찜해두고 엄마께 사드린 옷을 큰올케가 입고 있더라. 엄마가 줬다고 했다. 심지어 내가 사준 가방까지 올케에게 주셨더라. 너무 서운했다"고 털어놨다.


또 이날 방송에서는 아들과의 관계에 대한 이야기도 이어졌다.

김용만은 "지난번 출연 당시 아들과 1년간 절연했다고 말하지 않았느냐"고 조심스럽게 물었다.


이에 이혜정은 "방송 이후 동네에서 '그래도 엄마가 어떻게 아들을 안 본다고 하냐'는 말을 정말 많이 들었다"며 거센 질타를 받았다고 고백했다. 그러던 중 아들이 집에 찾아와 먼저 사과를 했다고.

그는 "떨리는 마음으로 진심을 다해 사과했다. '엄마, 제가 잘못했어요'라고 할 줄 알았다"고 당시를 떠올렸다.

하지만 상황은 기대와 달랐다. 이혜정은 "아들이 나를 보더니 '엄마, 너무하셨죠?'라고 하더라. 그 말에 더 마음이 상했다"고 털어놨다.

김용만이 "그래도 교류는 다시 시작된 것 아니냐"고 하자, 그는 "지금은 진짜로 교류하고 싶지 않다"고 단호하게 선을 그었다.

이혜정은 "사람들은 늘 '엄마잖아', '자식 이기는 부모 없다'고 말한다. 그래서 다시 보려 했는데, 아들의 태도 때문에 화해하고 싶지 않다"며 "먼저 찾아올 때까지 다시 안 볼 생각"이라고 밝혔다.

이혜정의 딸 고준영 역시 어머니의 선택을 지지했다. 그는 "엄마가 가족에게 너무 잘해왔다. 그래서 오히려 거리를 두는 게 필요하다고 느꼈다"며 "요즘은 오히려 엄마가 본인에게 집중하는 것 같아 편안해 보인다"고 전했다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.