"믿었는데 기분 더럽네"…유재석 '7천원 횡령' 고백에 하하 불쾌 폭발

기사입력 2026-01-18 07:27


"믿었는데 기분 더럽네"…유재석 '7천원 횡령' 고백에 하하 불쾌 폭발

"믿었는데 기분 더럽네"…유재석 '7천원 횡령' 고백에 하하 불쾌 폭발

"믿었는데 기분 더럽네"…유재석 '7천원 횡령' 고백에 하하 불쾌 폭발

[스포츠조선 김준석 기자 유재석의 뜻밖의 '7천원 고백'에 동호회 멤버들이 들끓었다.

17일 방송된 MBC 놀면 뭐하니? '쉼표, 클럽' 2차 정모에서는 유쾌함 속에 묘한 긴장감이 흐르는 정산 소동이 공개됐다.

이날 유재석을 비롯해 하하, 허경환, 주우재, 정준하까지 다섯 멤버가 동호회 활동에 참여해 여행 콘셉트 상황극을 펼쳤다.

발단은 쇼핑 후 정산 과정이었다. 주우재는 "인당 2만 원 넘지 않기로 했는데 안 넘긴 사람이 있지 않냐"며 불만을 제기했고, 유재석은 "아직 일정이 안 끝났다. 계속 찡찡대면 단체 여행 힘들다"며 예민한 반응을 보였다.

주우재가 "돈 얘기만 하면 '다 줄 테니 집에 가라'고 하시니까 까칠하다"고 서운함을 토로하자, 정준하는 "누가 제일 말 안 듣는지 내가 정리하겠다"며 나서 웃음을 더했다.

허경환 역시 "사람 많은 데서는 싸우지 말자"며 중재에 나섰다.

그러나 갈등은 간식 시간에 다시 불거졌다. 유재석이 돈을 꺼내며 "내 돈이 나간 것 같은데, 다음에 낼 사람들이 아니지 않냐"고 말하자 제작진은 "8만7500원 남은 거 아니냐"며 계산 착오를 지적했다. 순간 분위기는 얼어붙었고, 멤버들은 참아왔던 불만을 쏟아냈다. 유재석은 "사람을 이상한 사람으로 만든다"며 당황한 기색을 감추지 못했다.

결정타는 주우재의 재계산 과정에서 나왔다. 유재석은 웃으며 "솔직히 제가 7천 원을 더 썼다"고 고백했고, 멤버들은 "양아치냐"라며 장난 섞인 야유를 퍼부었다.


특히 주우재는 "난 내가 잘못 살아온 줄 알았다. 횡령은 자기가 해놓고"라며 억울함을 드러냈고, 하하는 "믿어줬더니 기분 더럽네"라며 노골적인 불쾌감을 내비쳤다.

인터뷰에서 유재석은 "나는 깨끗하게 살아온 사람"이라며 "내 돈과 섞여서 그런 거지, 7천 원 때문에 사람을 이렇게 매도해도 되냐"고 항변했다.

이어 "일정 다 짜고, 운전하고, 주차까지 다 했는데"라며 억울함을 토로해 웃음을 자아냈다.

사소한 7천 원이 만든 대환장 케미는 '놀면 뭐하니?' 특유의 현실 공감 웃음으로 이어지며 시청자들의 폭소를 끌어냈다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

캔 배기성, 18kg 빼고 확 달라진 비주얼 "식단 중요...운동 싫지만 해야"

2.

권오중, '한국 1명' 희귀질환 子와 하와이로 떠났다.."지친 마음 다독여주는 곳"

3.

지상렬, ♥신보람 母 반응에 한숨.."16살 차이 때문에 마음 계속 바뀌어"

4.

딘딘, 또 소신발언 “대중 반응 2주도 안 가, 칭찬했다 다시 욕할 것”

5.

이상민 "연예대상 서장훈이 받을 줄..강호동 덕분에 내 이름 불려"

연예 많이본뉴스
1.

캔 배기성, 18kg 빼고 확 달라진 비주얼 "식단 중요...운동 싫지만 해야"

2.

권오중, '한국 1명' 희귀질환 子와 하와이로 떠났다.."지친 마음 다독여주는 곳"

3.

지상렬, ♥신보람 母 반응에 한숨.."16살 차이 때문에 마음 계속 바뀌어"

4.

딘딘, 또 소신발언 “대중 반응 2주도 안 가, 칭찬했다 다시 욕할 것”

5.

이상민 "연예대상 서장훈이 받을 줄..강호동 덕분에 내 이름 불려"

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보]"AN, 절대 못 이긴다!" '세계 최강' 안세영 결승 진출…랏차녹 인타논, 32분 만에 제압 '역대 전적 파죽의 13연승'

2.

[속보]'16분이면 OK!' 안세영 '포비아'는 계속…랏차녹 인타논에 1게임 21-11 승리

3.

'테니스 GOAT' 페더러의 품격→'축구 GOAT' 메시에게 "당신의 열렬한 팬, 월드컵 지켜보며 응원"

4.

사비 알론소 전격 경질→"손흥민 영입 실패, 최악의 실수" 클롭 감독 선임...英 단독, "모든 노력 쏟고 있다"

5.

불꽃야구, 최강야구의 동반위기, '리얼야구' 전성시대 '열린 마음' 울산웨일즈가 대안 될까

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.