"현대家 금수저" 신우현 母 반박했다..."집안 도움은 사실, 피나는 노력도 진짜"

[스포츠조선 김준석 기자 MBC '전지적 참견 시점'이 0.001초의 승부를 가르는 '국내 유일 F3레이서' 신우현과 자기 관리 끝판왕의 '국민 에겐남' 로이킴이 짜릿한 카타르시스와 감동을 선사했다.
이에 미디어 소비 환경 변화를 반영한 채널 경쟁력 핵심지표 2054시청률이 2.2%를 기록, 동시간대 모든 프로그램 중 1위를 차지하며 안방극장을 뜨겁게 달궜다.
특히 시속 300km를 넘나드는 본업 천재 신우현이 현실 도로 위에서는 면허가 없어 엄마의 차 조수석에 앉아 쉴 새 없이 훈수를 쏟아내는 '무면허 훈수왕' 장면은 분당 최고 시청률 4.5%까지 치솟으며 시청자들의 눈길을 제대로 사로잡았다. (닐슨코리아 제공)
지난 17일(토) 방송된 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점' 381회에서는 먼저 국내 최초이자 유일한 FIA F3(포뮬러3) 드라이버 신우현의 출연 계기가 밝혀졌다. 비시즌 국내 케어를 맡고 있는 매니저이자 엄마 정윤이가 "레이싱에 인생을 건 아들이 더 사랑받으면 좋겠다"는 바람을 전한 것. 부모의 집안 배경 때문에 남들보다 쉽게 이 자리까지 올 수 있었다는 세간의 시선 뒤엔 본인의 피나는 노력이 있었다는 걸 알아봐달라는 엄마의 애틋한 마음이 있었다.
그 제보대로, 귀국한지 겨우 13시간 된 신우현의 루틴은 '독종' 그 자체였다. 칼로리와 영양성분을 철저히 계산해 식단을 챙기는 등 경기 결과를 좌지우지하는 몸무게 관리로 시작된 아침은 전투기와 맞먹는 중력 가속도를 견뎌야 하는 목 근육과 반응 속도를 키우기 위한 순발력 강화 훈련으로 이어졌다. 곧바로 체력단련장으로 향한 그는 한 발로 200kg이상의 힘을 밟아내야 하는 브레이크 제동력을 위한 폭발적 하체 강화훈련, 경기 중 190bpm까지 치솟는 심박수를 견디기 위한 고강도 유산소 훈련에 몰입했고, 중간중간 순발력을 높이는 두뇌 게임을 병행했다. 쉬는 것조차 사치인 치열한 트레이닝에 신우현이 전 세계 30명뿐이라는 F3레이서가 된 이유를 알 수 있었다.
레이싱 시뮬레이터장과 레이싱 카트를 타는 서킷장을 오가며 보여준 실력엔 참견인들도 입을 다물지 못했다. 실제 경기를 방불케 하는 시뮬레이션에서 이세돌과 알파고의 대결을 잇는 AI와의 세기의 대결을 펼친 그는 30등으로 출발해 1위로 골인하는 기염을 토했다. 처음 접하는 국내 서킷에서도 수없이 훈련해온 카트 선수들을 제치고 0.018초 차이로 1위를 탈환했다. 이곳에서 실제로 신우현을 보고 꿈을 키웠다는 선수를 만나 감격했다는 그는 더 많은 '신우현 키즈' 탄생의 희망을 품기도 했다.
티격태격 현실모자 케미는 공감의 재미를, 독종 아들 엄마의 강인한 모정은 감동을 남겼다. 사실 신우현은 레이싱 전문 면허는 보유하고 있지만 운전면허증은 없어 도로 위에선 운전을 할 수 없는 반전의 주인공. 그럼에도 레이서 본능을 숨기지 못하고, "브레이크 좀 살살", "핸들 잡는 것도 3시 9시"라며 엄마 운전에 잔소리를 폭격하자, 정윤이는 "너나 잘해!"라며 시원한 일침으로 응수했다. 항상 위험을 감수해야 하는 독종 아들을 말없이 지켜봐야 하는 엄마의 독한 심경도 드러났다. 재작년에 경기 중 일곱 바퀴 반을 구르는 사고를 겪고도, 이를 트라우마로 남기지 않기 위해 바로 다음 날 경기에 참가했다는 신우현. 실제 경기장에 있었던 정윤이는 그만큼 아들에게 레이싱이 중요하다는 걸 깨닫고, 그만두라고 말리기보단 더 열심히 뒤를 밀어줬다고. "후회가 남지 않게, 그 여정을 함께 하며 옆에 있어주겠다"며 파이팅을 외치는 그녀의 영상 편지는 깊은 울림을 남겼다.