'모쏠' 박서진, 진땀 빼는 육아 도전기…난이도 극上 '치과 방문' 미션에 '맨붕'왔다(살림남)[SC리뷰]

지난 17일 방송된 KBS2 '살림남'에는 스페셜 게스트로 배우 진세연이 출연한 가운데, 박서진의 좌충우돌 육아 도전기는 닐슨코리아 전국 기준 시청률 4.2%를 기록했으며, 치과에 가기 전 세심하게 이민우 첫째 딸의 기분을 체크하는 박서진의 모습이 5.4%의 최고 시청률을 찍었다.
이날 스튜디오에 자리한 진세연은 배우 박기웅과 드라마 '각시탈' 이후 14년 만에 KBS 2TV 주말드라마 '사랑을 처방해 드립니다'로 재회한 근황을 전했다. 그는 "'각시탈' 때는 목숨을 위협받는 사이였는데 이번엔 멜로로 새롭게 만나게 돼서 사실 조금 어색하더라"고 고백했다. 이에 박서진은 "저도 (사랑을) 처방 좀 해주세요"라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.
특히 박서진은 오프닝부터 진세연에게 "목소리가 원래 그렇게 예쁘시냐. 옥구슬이 여러 개 굴러가는 것 같다"며 적극적으로 호감을 표하는가 하면, 진세연 어머니를 "장모님"이라 부르는 등 평소와 다른 과감한 플러팅으로 스튜디오를 핑크빛으로 물들였다. 이에 은지원이 "모태솔로가 더 무섭다"라며 촌철살인을 날려 웃음을 자아냈다.
이어진 VCR에서는 생후 한 달 차, 이민우의 둘째 딸 '양양이' 육아로 정신없는 이민우 집을 찾은 박서진의 모습이 공개됐다. 이민우와 똑 닮은 둘째 딸을 마주한 박서진은 신생아를 위해 백일해 예방 주사까지 맞고 방문하는 준비성을 보였고, 아기를 안아보며 이민우 부부의 육아 고충을 이해했다. 이를 지켜보던 유경험자 이요원 역시 "통잠 자기 직전까지가 힘들다. 밤에 두세 시간마다 일어나서 우유를 줘야 하니까 제일 힘들었다"고 공감했다.
이후 박서진은 육아로 지친 이민우 부부를 위해 동생 효정과 함께 이민우 첫째 딸의 일일 돌보미를 자처하며 발레 학원으로 향했다. 이민우 딸이 발레에 놀라운 재능을 보이며 모두의 감탄을 자아낸 한편, 박서진 남매는 뻣뻣한 몸으로 인해 온갖 몸개그를 펼치며 폭소를 유발했다.
계속해서 박서진은 이민우의 딸과 함께 치과를 찾으며 육아 난관에 직면했다. 이민우 아내로부터 '치과 방문' 미션을 받은 박서진은 병원에 들어서자마자 긴장한 딸의 거센 거부 반응에 진땀을 흘렸다. 진료실 앞에서 한차례 '탈출'을 시도하던 딸은 효정이 먼저 시범에 나서며 분위기를 풀어주자, 박서진의 응원에 힘입어 다시 의자에 앉았다.
하지만 흔들리는 이를 뽑아야 하는 상황 앞에서 또 한 번 위기가 찾아왔다. 이때 이민우는 박서진과 딸의 모습을 몰래 지켜보기 위해 조심스럽게 치과를 찾았고, 진료실 밖에서 상황을 살피며 긴장된 순간을 함께했다. 이후 영상통화로 엄마의 응원이 전해지자, 딸은 용기를 내 이 뽑기에 성공했다. 모든 일정이 끝난 뒤 박서진은 "오늘 하루를 겪어보니 아빠의 노고를 알겠다"며 혀를 내둘렀고, 이민우는 "덕분에 쪽잠이라도 잤다"며 고마움을 전해 훈훈함을 더했다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com