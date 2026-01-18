임성근, '음주운전 3번' 고백 후 자필 사과문 "잘못 숨기는 건 기만" [전문]

[스포츠조선 이우주 기자 '흑백요리사2' 출연 셰프 임성근이 난데없이 음주운전 전력을 고백한 가운데, 자필 사과문으로 거듭 고개를 숙였다.
임성근은 자신의 유튜브 채널을 통해 자필 사과문을 게재했다. 임성근은 "오늘 저는 제 가슴 한 구석에 무거운 짐으로 남아있던 과거의 큰 실수를 고백하고 이에 대해 진심으로 사과와 용서를 구하고자 한다"고 운을 뗐다.
임성근은 "음주운전은 어떤 이유로도 변명할 수 없는 제 잘못이며 실수다. 당시 저는 깊이 후회하고 법적인 처벌을 달게 받았고 지난 몇 년 간 자숙하며 제 자신을 돌아보는 시간을 가졌다"며 "하지만 최근 과한 사랑을 받게 되면서 과거의 잘못을 묻어둔 채 활동하는 것이 저를 믿어주시는 여러분에 기만이자 예의가 아니라는 생각이 들었다. 더 늦기 전에 제 입으로 이 사실을 고백하고 사과 드리는 것이 도리라고 판단하여 오늘 이 글을 올리게 됐다"고 털어놨다.
임성근은 "저의 부주의한 행동으로 실망을 드려 다시 한번 진심으로 사과 드린다"며 "과거의 잘못을 잊지 않고 사회에 선한 영향력을 끼칠 수 있는 조리사가 되도록 제 자신을 다스리며 살겠다"고 덧붙였다.
넷플릭스 오리지널 '흑백요리사2'에 출연하며 대세가 된 임성근 셰프는 이날 유튜브 영상을 통해 과거 음주운전 전력을 고백했다. 임성근은 "술을 좋아하다 보니 실수를 했다. 10년에 걸쳐서 3번 정도 음주운전을 했다"며 "차에서 자다가 경찰한테 걸린 적이 있다. 나중에 알고 보니 시동을 끄고 있어야 하더라. 그게 10년 전이다. 가장 최근에 걸린 건 5~6년 전"이라고 밝혔다. 임성근은 "다 숨기고 싶은 과거인데 나중에 일이 생기면 많은 분들이 상처받지 않냐. 내가 잘못한 걸 면피하고 싶진 않다. 그러니까 (이제는) 정신차리고 안 한다. 형사처벌 받고 면허가 취소되고 다시 면허를 땄다"고 고백해 논란이 일었다.
다음은 임성근 사과문 전문
안녕하십니까. 임성근입니다.
먼저 저를 아껴주시고 응원해 주시는 많은 팬분과 시청자 여러분께 고개 숙여 깊은 사죄의 말씀을 올립니다. 오늘 저는 제 가슴 한구석에 무거운 짐으로 남아있던 과거의 큰 실수를 고백하고 이에 대해 진심으로 사과와 용서를 구하고자 합니다.
음주운전은 어떤 이유로도 변명할 수 없는 제 잘못이며 실수입니다. 당시 저는 깊이 후회하고 법적인 처벌을 달게 받았고 지난 몇 년간 자숙하며 제 자신을 돌아보는 시간을 가졌습니다. 하지만 최근 과한 사랑을 받게 되면서 과거의 잘못을 묻어둔 채 활동하는 것이 저를 믿어주시는 여러분에 기만이자 예의가 아니라는 생각이 들었습니다.
더 늦기 전에 제 입으로 이 사실을 고백하고 사과드리는 것이 도리라고 판단하여 오늘 이 글을 올리게 되었습니다. 저의 부주의한 행동으로 실망을 드려 다시 한번 진심으로 사과드립니다. 과거의 잘못을 잊지 않고 사회에 선한 영향력을 끼칠 수 있는 조리사가 되도록 제 자신을 다스리며 살겠습니다.