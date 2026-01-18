김나영, ♥마이큐 부모님에 통 큰 결혼 선물 받았다 "드라마 같은 일 생겨"
[스포츠조선 이우주 기자 방송인 김나영이 마이큐의 대가족과 가족 여행을 떠났다.
18일 김나영의 유튜브 채널에서는 '어른 6명 어린이 4명! 3대가 함께한 나영이네 홍콩 대가족 여행'이라는 제목의 영상이 게재됐다.
김나영은 "내일 여행을 떠난다. 이렇게 여행 떠나기 전에 긴장된 적은 처음인 거 같다 이런 일이 저한테 일어날 거라고는 생각도 못했는데 가족여행을 떠난다"고 밝혔다.
김나영은 "저희 가족만 가는 것이 아니라 마이큐의 어머니, 아버지. 저한테는 시어머니 시아버지다. 아버지, 어머니가 홍콩에 한 30년 사셨다. 저희 결혼 선물로 홍콩 여행을 시켜주신다더라. 마이큐, 저, 신우, 이준 그리고 마이큐의 누나와 남편, 마이큐의 조카, 어머니, 아버지 해서 총 10명이 홍콩으로 떠난다"고 밝혔다.
첫 가족 여행에 대해 김나영은 "막연히 되게 설레고 떨리기도 하고 긴장도 되고 조금 두렵기도 한 이 마음을 어떻게 설명해야 될지 모르겠다. 드라마 같은 데서 보면 3대가 함께 해외여행 떠나고 이런 일들이 있지 않냐. 드라마에서나 있는 일인 줄 알았는데 저한테도 일어났다"며 복잡한 심경을 드러냈다.
김나영은 "어머니 아버지께서 3박 4일 여행을 시켜주시겠다 했는데 마이큐의 누나가 예약을 하시다가 4박 5일을 예약하는 실수를 하셨다. 역사적인 일이어서 이 여행을 카메라에 담아보려 한다"며 "예쁨 받는 며느리 그런 거 하고 싶은데 그런 거 잘 못해서 걱정이다. 이 여행 행운을 빌어달라"고 당부했다.
시아버지는 김나영에게 "즐거운 여행을 시작해보자"며 "현석이(마이큐 본명)하고 나영이하고 결혼해서 가족의 공동체, 신우 이준이까지 이렇게 여행을 하게 돼서 기쁘고 즐겁고 기대된다"며 "살다 보니까 이렇게 좋은 날도 있다"고 설렘을 드러냈다.
