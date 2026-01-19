메타보라게임즈, 네오스텔라게임즈가 개발한 웹3 게임 '매직스쿼드' 라인 넥스트의 디앱 포털에 출시
블록체인 프로젝트를 전개하는 메타보라게임즈는 19일 네오스텔라게임즈가 개발한 웹3 게임 '매직스쿼드(Magic Squad)'를 라인 넥스트의 디앱 포털에 정식 출시했다고 밝혔다.
'매직스쿼드'는 RPG의 성장 요소와 로그라이크 방식을 결합한 하이브리드형 웹3 게임이다. 네오스텔라게임즈가 개발을 맡았으며, 메타보라게임즈와 협업을 통해 라인 넥스트의 미니 디앱 생태계에 온보딩 했다. 이용자는 라인 넥스트의 디앱 포털에서 별도의 앱 설치 없이 '매직스쿼드'를 즐길 수 있으며, BORA 토큰을 활용한 인앱 상품도 구매할 수 있다.
메타보라게임즈는 '매직스쿼드' 출시와 함께 '보라 딥스(BORA DEEPS)'의 퀘스트 기능을 연동했다. 보라 딥스는 인게임 미션과 BORA 기반 웹3 보상 구조를 결합해 게임 이용자와 보라 프로젝트 간 상호작용을 강화하는 인프라 서비스다. 지난해 10월 퀘스트 기능을 최초 출시하고, '퍼즐&가디언즈'를 성공적으로 온보딩 했다.
'매직스쿼드'에는 이용자가 게임 내 아이템을 보라 토큰으로 구매할 수 있는 결제 모듈도 적용됐다. 또 카이아(Kaia) 월렛을 통해 카이아 토큰이 없더라도 가스비를 보라 토큰으로 납부할 수 있는 '가스 앱스트랙션' 기능이 도입됐으며, 향후 다른 지갑에서도 동일한 경험을 제공할 수 있도록 확장될 예정이다.
메타보라게임즈는 H5 기반 웹3 게임 타이틀 확보를 위한 외부 협업을 지속적으로 확대하고 있다고 전했다. 신작 게임에 퀘스트 기능을 연동하고, 보라 토큰 기반 인게임 결제를 지원하는 등 웹3 게임 경험을 확장하며 보라 생태계 기반을 강화할 수 있는 신규 서비스를 꾸준히 선보일 계획이다.
한편 네오스텔라게임즈는 라인플레이, 디즈니 인터랙티브, 엔씨소프트 등 국내외 메이저 게임 기업에서 다양한 프로젝트를 개발해 온 멤버들이 주축이 돼 설립된 모바일 게임 전문 스튜디오다. 다수의 상용 타이틀 제작 및 글로벌 라이브 서비스 경험을 보유하고 있다.
남정석 기자 bluesky@sportschosun.com
