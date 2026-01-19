'음주운전' 고백 하루 만에 나락 직행…임성근, 술·여자·갑질 의혹까지 번졌다

|
[스포츠조선 김준석 기자 임성근 셰프가 과거 음주운전 이력을 직접 고백한 지 하루 만에 출연 예정이던 방송에서 연이어 하차 통보를 받으며 급격한 후폭풍을 맞고 있다.
논란의 시작은 임성근이 지난 18일 자신의 유튜브 채널을 통해 음주운전 전력을 공개하면서다.
그러나 여론은 쉽게 가라앉지 않았다. 특히 '3차례 음주운전'이라는 구체적인 횟수가 공개되자 비판이 급속도로 확산됐다.
임성근은 최근 방송가의 주목을 받으며 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 출연에 이어 웹예능 '살롱드립', 전지적 참견 시점, 놀면 뭐하니?, 편스토랑 등 다수 프로그램 출연이 예고돼 있던 상황이었다.
하지만 고백 직후 상황은 급변했다. KBS '편스토랑' 측은 "녹화 전 촬영을 협의 중이었으나 취소됐다"고 밝혔고, MBC '전지적 참견 시점' 제작진 역시 "편집 여부를 논의 중"이라고 전했다.
MBC '놀면 뭐하니?' 또한 출연 논의가 불투명해지며 방송가 전반에 '손절' 기류가 감지되고 있다.
여기에 더해 임성근의 개인 계정에는 한 누리꾼이 "음주뿐만이 아니다. 술, 여자, 거래처 갑질까지 아직 터질 게 많다"며 "식품업계에서는 다 아는 이야기"라고 주장하는 댓글을 남겨 파장이 커졌다.
해당 주장은 사실 여부가 확인되지 않았지만, 논란에 불을 붙이며 여론을 더욱 악화시키고 있다.
음주운전 고백으로 시작된 파장은 방송 하차, 이미지 추락, 추가 의혹 제기까지 이어지며 확산 중이다. 사과의 진정성 여부와 별개로, 임성근을 둘러싼 논란이 단기간에 수그러들 가능성은 낮아 보인다.
narusi@sportschosun.com