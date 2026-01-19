안영미, 몰라보게 달라진 야윈 얼굴…'건강이상설' 해명 "저 건강합니다"
[스포츠조선 김수현기자 최근 야윈 얼굴로 '건강 이상설'이 불거진 안영미가 직접 근황을 전했다.
19일 안영미는 "저 그은~강합니다~~"라며 밝은 얼굴로 자신의 건강함을 어필했다.
또 안영미는 MBC 라디오 FM4U '두 시의 데이트 안영미입니다'에서도 해명했다.
그는 화제가 됐던 '외모 변화'에 "노화다. 나이가 들면서 얼굴 살이 빠진 것"이라며 "건강에 이상이 있거나 육아로 인한 스트레스 때문은 전혀 아니다. 오해하지 않으셨으면 좋겠다"라 전했다.
이어 "화장 안한 상태로 영상을 올렸는데, 사실 그날 머리도 감고 샤워도 하고 컨디션이 좋았다. 새 옷도 입어서 자신 있는 날이라 찍은 영상이었다"라 했다.
앞서 안영미는 '두바이 쫀득 쿠키'를 먹는 영상에서 눈에 띄게 핼쑥해진 얼굴로 많은 걱정을 샀다.
안영미의 달라진 얼굴에 수많은 걱정 댓글과 이로 파생된 수십개의 기사들이 쏟아졌고 이에 안영미는 급하게 해명한 것으로 보인다.
한편 안영미는 2020년 외국계 회사에 재직 중인 회사원과 결혼해 슬하에 아들을 두고 있다. 남편은 현재 미국에서 근무 중이다.
