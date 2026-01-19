'200억 재산설' 송가인, 결국 눈물 "내 성공에 시기질투 없던 친구들"
[스포츠조선 김수현기자 가수 송가인이 그의 성공을 항상 응원해주던 친구들의 진심에 눈물을 흘렸다.
19일 유튜브 채널 '송가인'에서는 '요즘 대세 신승태&찐친들의 편지에 송가인, 눈물 흘리다?! 새해부터 뜨거운 눈물로 시작하는 송가인의 웃음과 눈물의 신년회' 영상이 업로드 됐다.
이날 서로에 대한 진심을 나누기로 한 송가인과 친구들은 롤링페이퍼로 고마움을 전했다.
송가인은 친구 석영이가 쓴 '가인아 네 덕에 너무도 행복한 하루였어! 변치 않은 모습 고맙고 너의 앞길을 응원할게' 편지에 울먹였다.
친구들이 걱정하자 "가짜야"라며 너스레를 떤 송가인은 신승태가 써준 글을 읽었다. 신승태는 '가인아 네가 잘 되어서 주변 친구들이 이렇게 행복하게 모여 웃고 떠들고 다들 너를 따라 좋은 일이 생기고 있다. 너무 의미있다. 계속적으로 승승장구하렴. 건강해라 친구야'라 전했다.
송가인은 신승태의 진심에 결국 참아왔던 눈물이 터졌다. 친구들을 "너 우는 거 오랜만에 본다""사진으로 남기자"라며 놀려 웃음을 자아냈다.
송가인은 "오늘 이렇게 갑작스럽게 모였는데도 불구하고 우리 친구들 다 시간이 돼서 운명적으로 만났다. 항상 변함없이..."라며 마무리 소감을 하다 감정이 올라 결국 말을 잇지 못했다.
이어 "내가 잘 됐을 때 진짜 시기질투하는 게 아니라 정말 진심으로 내 친구들이 나를 응원해줘서 너무 고맙고 앞으로도 이렇게 정말 우리 친구들이 아파서 눕기 전까지 각자 자리에서 좋은 사람으로 좋은 영양을 끼치면서 살았으면 좋겠다"고 고백했다.
송가인은 "오늘 찐친들과 즐겁게 시간을 보냈는데 여러분도 2026년에는 언제든지 건강하시고 소원성취하는 한 해가 되시길 바라겠습니다"라며 인사했다.
shyun@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.