'우마무스메 프리티 더비', 신규 육성 우마무스메와 스토리 이벤트 업데이트

기사입력 2026-01-19 17:58


카카오게임즈는 사이게임즈가 개발한 인기 게임 '우마무스메 프리티 더비'에 밴드 의상을 착용한 신규 육성 우마무스메와 스토리 이벤트를 업데이트 했다.

이번 업데이트를 통해 '[Be♪Witched 시킹 더 펄'과 '[록 인☆MewMeow 마야노 탑건'이 새롭게 추가된다. 두 우마무스메는 밴드 활동을 콘셉트로 한 의상을 선보이며, 스토리 이벤트 '슬랩스틱?크래시!'에 등장한다.

19일부터 30일까지 진행되는 스토리 이벤트 '슬랩스틱?크래시!'는 멋진 밴드 무대를 동경하는 '마야노 탑건'이 성굽제 무대에 오르기 위해 밴드를 찾아가면서 벌어지는 이야기를 담고 있다. 이용자들은 육성을 통해 이벤트 포인트와 룰렛 코인을 획득할 수 있으며, 한정 보상으로 'SSR [메이크 파워 트리오 마치카네 후쿠키타루'를 포함한 다양한 아이템을 얻을 수 있다.

이와 함께 신규 서포트 카드 2종 'SSR [포효의 아포얀도 나리타 브라이언'과 'SSR [송곳니 세우고, 리프레인 히시 아마존'을 추가해 보다 전략적인 육성 플레이를 지원한다. 또 오는 25일부터는 레전드 우마무스메와 경기를 펼치는 '레전드 레이스: 국화상'을 진행한다. 이 레이스에서는 국화상 교토 잔디 3000m 장거리 코스를 배경으로 '라이스 샤워'와 '에어 샤커'가 순차적으로 등장하며, 이용자들은 도전 결과에 따라 다양한 보상을 획득할 수 있다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

