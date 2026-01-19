"옥thㅏㅇ으로 따라와"…권상우, '자폭'(?)했다→"내 발음 부정확하다고 생각한적 無"(짠한형)

[스포츠조선 고재완 기자 "옥땅으로 따라와." 배우 권상우가 '자폭'(?)을 택했다.

19일 공개된 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'의 '형들 다 옥상으로 따라와 권상우 문채원 피오'라는 제목의 영상에는 영화 '하트맨'에 출연하는 권상우, 문채원, 피오(블락비)가 출연했다.

이날 피오는 "영화 시작하고 나면 테마곡이 나오는데, 권상우 선배님은 연기할 땐 발음이 너무 정확하다"며 "그런데 노래 딱 부르실 때는 갑자기 느낌이 확 달라진다"는 식으로 '권상우 발음'에 장난을 걸었다.


권상우가 당황하자 분위기는 더 달아올랐다. 신동엽과 정호철도 "연기할 때랑 노래할 때의 톤이 다르다"는 흐름으로 몰아가며, 결국 피오는 "노래 부르면 '엔터테이너 맞네'가 들통나는 느낌"이라고까지 표현했다. 권상우는 "즐겨야지, 즐겨야지"로 받아치며 웃음을 터뜨렸고, 이 과정에서 자연스럽게 대표작 '말죽거리 잔혹사'의 레전드 대사인 "옥상으로 따라와"까지 다시 소환됐다.

권상우 본인도 "MC를 오래 보다 보니 발음 이야기를 듣는다"는 뉘앙스로 말했고 "나는 내 발음이 부정확하다고 생각한 적이 없었다"면서도, 현장에서 오간 '발음 드립'은 쿨하게 받아들였다. 이어 권상우는 "그걸로 다들 즐거우면 됐다"는 식으로 분위기를 유쾌하게 정리했다. 신동엽도 "예전에도 이 얘기를 했는데 쿨하게 받아들이더라. 내공이 장난이 아니라고 생각했다"고 전하기도 했다.


이날 권상우는 즉석에서 '액션 시범'을 보여주기도 했다. 피오는 "형, 술 먹고 이런 거 하면 안 된다"고 급하게 브레이크를 걸었고, 현장에서도 "천천히, 천천히"라는 말이 쏟아졌지만 권상우는 "지금도 체력은 더 좋아졌다"는 취지로 말하며, 운동 이유도 "건강이 아니라 액션 영화가 꿈이라 계속 훈련한다"고 강조했다. 피오는 맞은 뒤(?) "방금 큰일 날 뻔했다"는 식으로 호소했지만, 권상우는 오히려 "폼이 안 떨어졌다"는 쪽으로 자신감을 보이며 또 한 번 웃음 포인트를 만들었다.


"영화에 입맞춤(키스) 장면이 많다"는 이야기에서는 권상우가 "키스신이 많으면 여배우로서는 부담스러울 수 있다"고 말하며 "촬영 전 미팅 과정에서 '여배우가 부담스러워하면 어떡하지'라는 고민이 있었다"고 했지만 "현장에서는 재밌게 찍었고, 결과물도 재밌게 나왔다"고 설명했다.
고재완 기자

