김숙, 19금 민폐 캠핑러에 일침..."술 마시고 애정행각 할 거면 모텔 가"

기사입력 2026-01-20 05:55


김숙, 19금 민폐 캠핑러에 일침..."술 마시고 애정행각 할 거면 모텔…

[스포츠조선 김준석 기자 개그우먼 김숙이 겨울 캠핑장에서 반복되는 민폐 사례를 언급하며 직설적인 경고를 전했다.

19일 유튜브 채널 '김숙티비'에 공개된 '겨울 캠핑 완벽 가이드' 영상에서 김숙은 초보 캠퍼들을 위한 안전 수칙과 매너를 설명하던 중, 캠핑장 내 소음과 19금 행동 문제를 짚었다.

그는 "텐트는 방음이 되는 공간이 아니다. 그냥 천"이라며 "밤에는 작은 소리도 다 들린다"고 강조했다.

이어 김숙은 술자리 이후 벌어지는 행동을 언급하며 "술을 마시면 목소리가 커지고, 애정행각까지 가는 경우가 있다"며 "그럴 거면 캠핑장이 아니라 모텔로 가야 한다"고 단호하게 말했다.

김숙은 "아침에 일어나 사람들이 이상하게 쳐다보면, 다 들렸다는 뜻"이라고 덧붙여 현장의 공감을 이끌었다.


김숙, 19금 민폐 캠핑러에 일침..."술 마시고 애정행각 할 거면 모텔…
김숙은 캠핑의 본질에 대해서도 분명히 했다. 그는 "캠핑은 자연을 즐기고 보호하러 가는 것"이라며 "타인에게 피해를 주는 행동은 멈춰야 한다"고 강조했다.

음식물 정리 미흡으로 인한 야생동물 출몰 위험, 바람이 강한 날 불멍으로 인한 산불 가능성 등 실제 사례를 들어 현실적인 주의도 당부했다.

또 난방기구 사용과 관련해서는 "사고의 대부분이 난방에서 나온다"며 화로대의 실내 반입 금지, 소화기와 일산화탄소 경보기 필수 지참을 재차 강조했다. 전기 사용량 제한, 동계용 침낭과 핫팩 준비 등 겨울 캠핑 생존 팁도 구체적으로 소개했다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'음주운전' 고백 하루 만에 나락 직행…임성근, 술·여자·갑질 의혹까지 번졌다

2.

박나래 매니저, 행사비 3000만원 '가로챘나'…개인 법인 통장으로 빠졌다

3.

박수홍, 또 울었다..부모·친형 절연 후 '할아버지' 돼준 이용식의 한 마디

4.

안영미, 몰라보게 달라진 야윈 얼굴…'건강이상설' 해명 "저 건강합니다"

5.

변우석, 밀라노 헬스장까지 접수...민소매 근육에 '시선 올스톱'

연예 많이본뉴스
1.

'음주운전' 고백 하루 만에 나락 직행…임성근, 술·여자·갑질 의혹까지 번졌다

2.

박나래 매니저, 행사비 3000만원 '가로챘나'…개인 법인 통장으로 빠졌다

3.

박수홍, 또 울었다..부모·친형 절연 후 '할아버지' 돼준 이용식의 한 마디

4.

안영미, 몰라보게 달라진 야윈 얼굴…'건강이상설' 해명 "저 건강합니다"

5.

변우석, 밀라노 헬스장까지 접수...민소매 근육에 '시선 올스톱'

스포츠 많이본뉴스
1.

나는 7년 줘! 벨린저의 고집, 돈 앞에서 꺾이나 → 터커 비? 잇따른 단기계약 변수

2.

'김하성·송성문 OUT' 日언론, 승리 확신 → "한국 WBC 대타격, 일본전 10연패 탈출 먹구름"

3.

'ERA 6.85' 의외의 연봉 인상, 깐깐한 KIA가 왜?…이 선수마저 없었으면 진짜 답 없었다

4.

"외면받은 대한민국 십 대 유망주" FIFA, 월드컵에서 주목할 십 대 11명에 日-멕시코 초신성 선정

5.

"식사마, 중국 격파를 부탁해!" '기적의 준결승' 김상식, "한국-베트남의 U-23 아시안컵 결승 원한다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.