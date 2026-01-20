김숙, 19금 민폐 캠핑러에 일침..."술 마시고 애정행각 할 거면 모텔 가"
[스포츠조선 김준석 기자 개그우먼 김숙이 겨울 캠핑장에서 반복되는 민폐 사례를 언급하며 직설적인 경고를 전했다.
19일 유튜브 채널 '김숙티비'에 공개된 '겨울 캠핑 완벽 가이드' 영상에서 김숙은 초보 캠퍼들을 위한 안전 수칙과 매너를 설명하던 중, 캠핑장 내 소음과 19금 행동 문제를 짚었다.
그는 "텐트는 방음이 되는 공간이 아니다. 그냥 천"이라며 "밤에는 작은 소리도 다 들린다"고 강조했다.
이어 김숙은 술자리 이후 벌어지는 행동을 언급하며 "술을 마시면 목소리가 커지고, 애정행각까지 가는 경우가 있다"며 "그럴 거면 캠핑장이 아니라 모텔로 가야 한다"고 단호하게 말했다.
김숙은 "아침에 일어나 사람들이 이상하게 쳐다보면, 다 들렸다는 뜻"이라고 덧붙여 현장의 공감을 이끌었다.
김숙은 캠핑의 본질에 대해서도 분명히 했다. 그는 "캠핑은 자연을 즐기고 보호하러 가는 것"이라며 "타인에게 피해를 주는 행동은 멈춰야 한다"고 강조했다.
음식물 정리 미흡으로 인한 야생동물 출몰 위험, 바람이 강한 날 불멍으로 인한 산불 가능성 등 실제 사례를 들어 현실적인 주의도 당부했다.
또 난방기구 사용과 관련해서는 "사고의 대부분이 난방에서 나온다"며 화로대의 실내 반입 금지, 소화기와 일산화탄소 경보기 필수 지참을 재차 강조했다. 전기 사용량 제한, 동계용 침낭과 핫팩 준비 등 겨울 캠핑 생존 팁도 구체적으로 소개했다.
