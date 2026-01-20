'재혼' 류시원, 44살 때 만난 25살 ♥아내 미모..."첫 만남에 반했다" ('조선의 사랑꾼')
[스포츠조선 정안지 기자 곧 결혼 6주년을 앞둔 류시원이 미모의 수학 강사 아내와의 일상을 가감 없이 공개했다.
19일 방송된 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'에서 배우 류시원이 방송 최초로 베일에 싸여 있던 19세 연하 아내를 공개했다.
이날 류시원은 최근 진행한 딸 서이 양의 돌잔치 모습을 공개, 이 과정에서 미모의 아내와 딸의 모습이 먼저 공개돼 시선을 집중시켰다.
이때 정이랑은 출산이 믿기지 않는 류시원 아내의 미모와 몸매에 "돌잡이 엄마가 왜 이렇게 예쁘냐"며 놀랐고, 황보라도 "출산하고 1년밖에 안 되어서 붓기가 남아있을 수 있는데"라며 감탄했다.
이후 류시원의 아내가 등장, 아내는 "방송에 처음 출연하게 되었는데 좀 긴장되고 떨린다"고 했다.
마이크 차는 게 익숙한 아내. 알고 보니 현재 수학 강사로 일하면서 마이크를 많이 착용했다고. 그러자 정이랑은 "저렇게 예쁘신데 공부를 잘하냐. 수학을?"이라며 또 한 번 놀라 웃음을 안겼다.
류시원은 아내와의 첫 만남에 대해 "지인 모임에 갔다가 아내를 우연히 딱 봤는데 '어? 누구지?' 했다"면서 "자연스럽게 사람들과 대화를 하다가 연락처를 물어 봤다"며 아내에게 첫눈에 반했던 그 순간을 떠올렸다.
이어 그는 "처음에는 편한 오빠 동생처럼 자주 연락하다가 겉으로는 오빠 동생이지만 속으론 내가 마음에 있었다"면서 "둘이 밥 한번 먹자 하고, 둘이 따로 보니까 느낌이 또 다르더라. 마음에 들어서 '만나자'고 했다"고 했다.
류시원은 "나이 차이가 있어서 고민을 많이 하다가 만나자고 했었다"고 말했고, 아내는 "처음 만났을 때 25살이었다"고 말해 놀라움을 안겼다.
anjee85@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.