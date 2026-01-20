'차량 링거 해명' 전현무 "유재석·지석진 보고 눈물 날 뻔" MC 흑역사 심경 ('혼자는 못 해')

오늘(20일) 방송될 JTBC '혼자는 못 해'(연출 홍상훈, 권예솔)에서는 전현무, 추성훈, 이수지, 이세희가 맛과 재미를 다 잡는 환상의 짝꿍 김풍, 윤남노와 오마카세 끝장 투어를 떠난다.
이날 방송에서는 평소 다른 사람을 위한 요리를 하지만 오늘만큼은 손님이 되어 대접받는 기쁨을 누리고 싶은 김풍, 윤남노와 함께 상상 초월 이색 오마카세를 즐길 예정이다. 셰프도 처음 접해보는 파격 미식 코스가 펼쳐진다고 해 기대를 모으고 있다.
또한 오마카세 식당을 찾은 김풍이 강남 클럽 댄스대회에서 우승했던 과거를 회상하며 거침없는 댄스 실력을 발휘, 열정적인 몸놀림으로 순식간에 클럽 분위기를 만든다. 반면, 윤남노는 즉석 상황극 도중 듣도 보도 못한 삿대질 플러팅(?)을 시도해 야유를 받는 등 현장을 웃음바다로 만들었다는 후문이다.
그런가 하면 전현무가 김풍, 윤남노, 추성훈과 대환장 케미스트리를 이루며 보는 재미를 배가시킨다. 전현무는 공감력이 부족했던 자신의 과거 MC 시절을 폭로하는 김풍 때문에 당황함도 잠시, 예능 선배인 지석진과 유재석을 보고 눈물이 날 뻔했다고 고백해 그 이유를 궁금케 한다.
뿐만 아니라 윤남노의 거침없고 솔직한 입담을 지켜보던 전현무가 "널 보면 나 같다"며 갑자기 벌어지는 두 사람의 불효자 배틀(?)을 예고해 흥미를 끈다. 더불어 전현무는 추성훈에게 계속해서 아슬아슬하게 선을 넘으며 깐족거리다 살벌한 경고를 받는다. 추성훈이 "너 나한테 로킥 한 번도 안 맞았지?"라는 섬뜩한 발언을 한 것. 과연 전현무와 추성훈 사이에 무슨 일이 발생한 것일지 관심이 쏠리고 있다.
한편, 오마카세 끝장 투어 중 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁 시즌2'에 흑수저로 출연해 뛰어난 기량으로 심사위원을 놀라게 한 숨은 고수 셰프가 등장한다. 일일 안성재 심사위원으로 변신한 추성훈과 김풍, 윤남노 조차도 "전 세계 유일무이한 거 아니냐", "레시피 바로 카피하겠다"라고 감탄하며 폭풍 흡입해 어떤 셰프를 만나게 될지 주목된다.
김풍, 윤남노와 함께 어디서도 듣지 못했던 고품격 미식 토크는 물론 깊이 있는 감동까지 선사할 오마카세 끝장 투어는 오늘(20일) 밤 10시 30분 방송될 JTBC '혼자는 못 해'에서 확인할 수 있다.