걸그룹 뉴엘, 코스메틱 브랜드 아이스트 앰버서더 발탁…"무대 뿐 아니라 일상 속 매력도 보여줄 수 있을 것"
|사진=아이스트
[스포츠조선 고재완 기자 걸그룹 뉴엘이 코스메틱 브랜드 아이스트의 앰버서더로 발탁됐다.
뉴엘은 미스인터콘티넨탈 진 출신 슈퍼모델 채린을 비롯해 울, 그리고 미얀마 출신 리더 디디로 구성된 3인조 걸그룹으로, 데뷔 초기부터 각 멤버의 독보적인 이력과 개성으로 주목받아 왔다. 단순한 아이돌을 넘어 각자의 전문 분야를 지닌 팀이라는 점이 뉴엘만의 차별화 포인트다.
채린은 슈퍼모델 입상자다운 우아한 비주얼과 안정적인 무대 매너로 그룹의 중심을 잡고 있으며, 울은 메이크업 아티스트로 활동한 이력을 바탕으로 뷰티와 스타일 전반에 대한 감각을 더한다. 여기에 SNS 누적 조회수 1억 뷰를 기록한 디디는 글로벌 팬들과의 소통 창구 역할을 맡으며 팀의 확장성을 책임지고 있다.
이번 앰버서더 발탁을 통해 뉴엘은 음악 활동을 넘어 화보, 영상, 라이프스타일 콘텐츠 등 다양한 영역에서 팬들과 만날 예정이다. 특히 무대 밖 일상과 개성을 자연스럽게 보여주는 콘텐츠를 통해 '가까운 아이돌'로서의 매력을 강화한다는 계획이다.
소속사 관계자는"뉴엘은 멤버 각자의 스토리와 전문성이 분명한 팀"이라며 "이번 엠버서더 활동을 계기로 무대 위 모습뿐 아니라 일상 속 뉴엘의 매력을 보여줄 수 있을 것"이라고 전했다.
한편 뉴엘의 새로운 행보가 담긴 첫 공식 콘텐츠는 오는 20일 발표를 시작으로 순차 공개될 예정이다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com
