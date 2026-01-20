허경환, 유재석 의리에 감사 "내 유행어 많이 써줘, '놀뭐' 가서 또 만들겠다"

[스포츠조선 김소희 기자 개그맨 허경환이 자신의 유행어에 얽힌 비하인드 스토리를 공개했다.

19일 유튜브 채널 '궁금하면 허경환'에는 "여러분 저 이리 둘낍니까!! 유행어 만들어드립니다*라는 제목의 영상이 업로드됐다. 이날 허경환은 "내 유행어가 몇 개인지 정리 좀 해봐야겠다"며 자신의 대표 유행어들을 소개했다.

그는 시초가 된 '있는데~'를 시작으로, '바로 이 맛 아닙니까', '자이자이 자식아', '궁금하면 500원' 등 총 11개의 메인 유행어를 공개했다. 이어 "요즘 '놀면 뭐하니?'에서 '이리둘낍니까'가 점점 인기다. 이번 녹화 때 또 써볼 생각"이라며 새로운 유행어 제작도 예고했다.


특히 허경환은 유행어 탄생 비하인드도 전했다. 그는 "'있는데'는 2007년 '봉숭아학당'에서 나왔다. 신인들에게 '새로운 캐릭터를 짜 와라' 했는데 생각이 안 나서 고민하고 있었다. 그때 정범균이 '형 짰어?'라고 물었고, 내가 '지금 짜려 하고 있는데~ 네가 들어오니까 안 된다. 도와달라'라고 하자 범균이가 '그거 웃기다'라고 해서 나오게 됐다"고 회상했다.

이어 '했다치고 원투'에 대해서는 "'봉숭아학당' 캐릭터에서 나온 유행어다. 하도 일이 안 풀리니까 사람들이 안 웃을 거라 예상하고 만든 유행어였다. 실제로 사람들이 잘 안 웃어서 '박장대소 했다치고 원투'라고 했다. 3~4주 정도 하다가 PD님께 '못하겠다'고 말하기도 했다"고 비하인드를 밝혔다. 또 그는 "요즘 유재석 선배가 너무 많이 써주셔서 감사하다"고 덧붙였다.

허경환은 유행어에 대한 자신의 철학도 전했다. 그는 "'허경환 유행어는 기세다', '경상도 남자라 그렇다'는 말도 있었는데 맞다"며 쿨하게 인정했다. 이어 "'허경환 유행어 남발'이라는 평도 있었다. 많은 개그맨들이 '쟤는 저것밖에 없다'라고 야유를 했지만, 10개가 넘어가면서 '유행어 제조기'가 됐다. 심지어 후배들이 '유행어 하나만 짜달라'고 하기도 했다"며 자신의 유행어 역사를 돌아봤다.

한편, 허경환은 최근 유재석이 MC로 있는 MBC '놀면 뭐하니?'를 비롯해 SBS '런닝맨', tvN '유퀴즈' 등 다양한 예능 프로그램에 게스트로 출연하며 존재감을 드러내고 있다.

