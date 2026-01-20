카카오게임즈, 장애인 게임 접근성 향상 사업으로 경기도지사 표창 수상

카카오게임즈는 장애인 게임 접근성 향상을 위한 보조기기 지원 사업인 '함께하는 플레이버디'로 경기도 내 장애인의 문화 향유권 증진에 기여한 공로를 인정받아 경기도지사 표창을 수상했다고 20일 밝혔다.

표창 수여식은 지난 15일 경기도 수원시에 위치한 경기도재활공학서비스연구지원센터에서 진행됐으며, 카카오게임즈 ESG/Value Enhancement실 조정연 실장, 경기도재활공학서비스연구지원센터 강인학 센터장과 권성진 연구실장 등이 참석했다.

이번 표창은 카카오게임즈가 2023년 3월부터 국내 최초로 3년간 운영해온 장애인 게임 접근성 향상 보조기기 지원 사업인 '함께하는 플레이버디'의 성과와 긍정적 영향력을 공식적으로 인정받은 결과라 할 수 있다. 카카오게임즈는 아름다운재단, 국립재활원, 경기도재활공학서비스연구지원센터 등 전문기관과 협력해 장애인 지원자 선정부터 사용성 평가, 맞춤형 게임 보조기기 지원 및 설치, 사용법 훈련, 효과성 측정과 의견 청취까지 전 과정을 체계적으로 운영하고 있다.

이 사업을 통해 3년간 누적 기준 총 96명의 장애인에게 608대의 게임 보조기기를 지원, 장애인의 게임 이용 환경을 실질적으로 개선해왔으며, 지난 8일 '함께하는 플레이버디 우수사례발표회'를 개최해 그간의 사업 성과와 실제 변화를 만들어낸 사례를 공유했다. 이 발표회는 단순한 성과 보고를 넘어, 장애인 게임 접근성을 둘러싼 기술·현장·정책의 협력 구조를 사회적으로 확산하기 위한 자리로 마련됐다고 회사측은 설명했다.

카카오게임즈 관계자는 "이번 표창은 게임을 비롯한 문화 콘텐츠 전반에서 장애인의 접근성을 높이기 위해 기술, 정책, 현장이 함께 협력해온 노력이 의미 있게 평가받은 결과"라며 "앞으로도 '함께하는 플레이버디'를 중심으로 장애 여부와 관계없이 누구나 게임을 즐길 수 있는 환경을 조성하고, 포용적인 게임문화를 확산하는 데 지속적으로 힘쓰겠다"고 말했다.

한편 카카오게임즈는 '함께하는 플레이버디' 사업과 '찾아가는 프렌즈게임 랜드', 임직원 참여형 나눔 프로젝트 '다가치 나눔파티' 봉사 등 다양한 사회공헌 활동을 통해 장애인의 게임 및 문화 접근성을 높이고 장애 인식 개선을 위한 노력을 지속하고 있다고 전했다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

