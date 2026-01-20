29기 영식, 이번엔 '극대노'하며 오열…'오은영숙' 또 나섰다 ('나는솔로')

기사입력 2026-01-20 12:21


29기 영식, 이번엔 '극대노'하며 오열…'오은영숙' 또 나섰다 ('나는…

[스포츠조선 이우주 기자 '나는 SOLO'(나는 솔로) 29기 영식이 '솔로나라 29번지'에서의 마지막 날 '오열 사태'를 일으킨다.

21일(수) 밤 10시 30분 방송되는 SBS Plus와 ENA의 리얼 데이팅 프로그램 '나는 SOLO'에서는 최종 선택을 앞두고 눈물을 펑펑 쏟은 29기 영식의 사연이 공개된다.

앞서 영식은 현숙에게 거절 당한 뒤, 영숙을 차례로 찾아가 "애초에 너무 생각 안했다"고 돌발 대시를 해 '솔쪽이'에 등극했던 터. 최종 선택을 코앞에 두고 러브라인을 어지럽힌 영식의 행동에 '현직 교수' 영숙은 '나솔 오은영숙'으로 변신해 "너 빌런이야? 사회생활 똑바로 해야지!"라고 따끔한 조언을 했다.

영식은 마지막 날 아침, 혼자 공용 거실에서 조용히 청소를 하고 설거지도 한다. 이후, 그는 정갈한 손길로 김치찌개까지 뚝딱 끓인다. 매일 같이 29기를 위해 식사 담당을 자처했던 그는 마지막 식사인 김치찌개가 완성되자 이를 들고 여자 숙소로 간다. 그런데 얼마 후, 그는 '극대노' 상태가 돼 영숙과 면담을 한다.

영숙은 그에게 "왜 화났냐?"라고 묻고, 영식은 돌연 눈물을 터뜨린다. 이에 '오은영숙 모드'를 켠 영숙은 "어린 나이에 ('솔로나라'에) 와서 얼마나 서러웠냐. 다 안다. (네가) 제일 노력했어, 맞아. 얼마나 힘들어"라고 그를 다독인다. '우쭈쭈 모드'로 자신의 어깨를 토닥이는 영숙의 손길에 영식은 또 다시 울컥해 결국 화장실로 직행한다. 이후로도 그는 한참을 혼자서 우는데, '솔쪽이' 영식이가 갑자기 오열한 이유가 무엇인지 그 전말에 관심이 치솟는다.

한편 14일(수) 방송된 '나는 SOLO'는 평균 3.6%(수도권 유료방송가구 기준 SBS Plus·ENA 합산 수치)의 시청률을 기록했으며 분당 최고 시청률은 3.9%까지 급등해 매주 핫한 인기를 과시했다.

29기 연상연하 특집의 '최종 선택' 결과는 21일(수) 밤 10시 30분 SBS Plus와 ENA에서 방송되는 '나는 SOLO'에서 확인할 수 있다.

