'100억 건물주' 장성규, 아내·두 아들 한꺼번에 '영어 유학' 플렉스..."벌써 우울"

기사입력 2026-01-21 12:43


'100억 건물주' 장성규, 아내·두 아들 한꺼번에 '영어 유학' 플렉스…

[스포츠조선 김수현기자] 방송인 장성규가 아들의 영어 교육을 위해 발리로 가족들을 보냈다.

21일 장성규는 "걱정된다. 아내와 두 아들이 3주 간의 영어캠프를 막 떠났다"라며 한껏 시무룩한 셀카를 업로드 했다.

이어 "결혼하고 이렇게 긴 기간을 떨어져 지내는 건 처음이다.. 부디 안전하고 행복한 시간 되기를.. 벌써부터 우울하고 보고싶네.. 난 이제 뭘 해야하지.. #자유"라며 사실 기쁜 마음을 드러냈다.


그는 시무룩한 얼굴 다음으로 기쁨을 숨기지 못해 미소 짓는 사진을 공개해 웃음을 자아냈다.

한편, 장성규는 지난 2014년 결혼해 슬하에 두 아들을 두고 있다.

장성규는 지난 2021년 8월 서울시 강남구 청담동의 한 건물을 65억 원에 계약했다. 현재 해당 건물 시세는 100억대를 넘는 것으로 알려졌다.

shyun@sportschosun.com

