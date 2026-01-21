임형주, 서울 명당 442평 초호화 대저택 공개..124석 전용 홀까지
[스포츠조선 정유나 기자] '세계적인 팝페라 테너' 임형주의 으리으리한 대저택이 공개됐다.
21일 방송된 TV CHOSUN '아빠하고 나하고 시즌3'에서는 '세계적인 팝페라 테너' 임형주와 세계적인 아티스트를 키워낸 '역대급 카리스마'의 임형주 어머니가 등장했다.
이날 임형주의 4층 집이 공개됐다. 서울 한복판에 무려 442평 대저택이었다. 이에 깜짝 놀란 전현무는 "부자다"라며 감탄을 금치 못했다.
임형주의 집은 세 개의 산이 만나는 명당 자리에 있었다. 임형주는 "제가 직접 지었다. 연습을 원없이 하고 싶어서다"고 설명했다.
광활한 주차장을 지나 1층으로 들어가자마자 팝페라 전용 극장이 펼쳐졌다. 일명 임형주 홀이었다. 124석 규모에 그랜드 피아노까지 완비돼 있어 놀라움을 자아냈다.
2층에는 으리으리한 응접실이 구비돼 있어 감탄을 자아냈다. 갤러리를 방불케 하는 작품도 한가득 있었다. 특히 2층에는 백만불짜리 테라스 뷰가 펼쳐져 부러움을 안겼다.
