양지은, '애둘맘' 찐팬과 만남…육아부터 보컬 레슨까지→"진심 통했다"(최애와의 30분)

기사입력 2026-01-22 10:40


[스포츠조선 고재완 기자] 가수 양지은이 진짜 '찐팬'과 만나 공감과 감동을 오가는 30분을 완성했다. 팬과 스타의 만남을 넘어, 같은 삶의 결을 가진 두 엄마의 대화가 깊은 여운을 남겼다.

웨이브(Wavve)에서 지난 21일 선공개된 오리지널 콘텐츠 '최애와의 30분' 11회에는 양지은이 11번째 게스트로 출연했다. 이날 양지은이 만난 찐팬은 뮤지컬 배우 출신이자 두 아이를 키우는 '애둘맘'. 첫 인사부터 "내적 친밀감이 엄청나다"는 말이 자연스럽게 나올 정도로 두 사람의 공감대는 빠르게 형성됐다.

찐팬은 "나도 양지은처럼 남편을 만난 지 4개월 만에 결혼했다"고 밝혔고, 양지은 역시 고개를 끄덕이며 공감했다. 여기에 또래의 아이 둘을 키우고 있다는 점, 남편이 동갑이라는 사실까지 겹치면서 대화는 자연스럽게 육아와 일상으로 이어졌다. 두 사람은 "일과 육아를 병행하는 게 쉽지 않다"며 현실적인 고민을 숨기지 않았다.

특히 인상적인 장면은 찐팬의 고백이었다. 그는 "아이를 키우느라 뮤지컬 활동을 쉬던 중 TV에서 양지은의 무대를 보고 트로트 가수의 꿈을 다시 꾸게 됐다"고 털어놨다. 이에 양지은은 "다른 장르에서 트로트로 넘어오는 건 정말 쉽지 않다"며 "알면 알수록 더 어려운 장르"라고 현실적인 조언을 건넸다. 트로트 특유의 '맛'을 살리기 어렵다는 고민에는 즉석에서 보컬 트레이닝을 진행하며 자신의 노하우를 아낌없이 전수했다. 이어 "지금 실력만으로도 경연에서 충분히 좋은 결과를 낼 수 있을 것 같다"는 진심 어린 응원으로 찐팬의 마음을 단단히 붙잡았다.

양지은은 자신의 이야기에도 솔직했다. "아이들이 너무 어릴 때 가수 활동을 시작해 집과 일터만 오갔다"며 "그래서 친한 동료 가수가 많지 않은 게 아쉽다"고 털어놨다. 또 "아이들과 다 같이 노는 것도 중요하지만, 한 명씩 따로 데리고 나가 '외동 놀이'를 해주는 게 정서적으로 도움이 되더라"며 실제 육아 경험을 공유해 공감을 더했다.


무대 역시 빼놓을 수 없다. 양지은은 찐팬의 신청곡 '망모'를 열창해 현장을 단숨에 감성으로 채웠고, 찐팬은 결국 눈물을 보였다. 이어 두 사람은 공통의 최애곡 '그 강을 건너지 마오'를 즉석 듀엣으로 선보이며 '흑백 가수전'을 연상케 하는 장면을 완성했다. 이를 지켜본 MC 신규진은 "와, 찢었다!"라며 감탄을 아끼지 않았다.
