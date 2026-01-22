"상간녀 출연 난리통인데…" 이요원, '합숙맞선' 대형 악재 속 태연한 OOTD

기사입력 2026-01-22 10:49


"상간녀 출연 난리통인데…" 이요원, '합숙맞선' 대형 악재 속 태연한 …

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 이요원이 자신이 출연 중인 예능 프로그램 '합숙맞선'의 역대급 출연자 리스크 속에서도 태연한 근황을 전해 화제다.

이요원은 21일 자신의 소셜미디어에 "합숙맞선, OOTD"라는 짧은 문구와 함께 짧은 영상을 게재했다.

영상 속 이요원은 전신 거울을 이용해 셀카를 찍는 모습으로, 대학생 딸을 둔 엄마라는 사실이 무색할 만큼 가녀린 몸매와 세월을 역행하는 동안 비주얼을 뽐냈다.

하지만 이요원의 평화로운 SNS 행보와 달리, 그녀가 현재 예능감을 뽐내고 있는 SBS '합숙맞선'은 그야말로 '상간녀 논란'이라는 직격탄을 맞고 휘청이고 있다.

사건은 지난 20일 JTBC '사건반장'을 통해 수면 위로 드러났다. 한 제보자는 현재 방영 중인 연애 예능 출연자 중 한 명이 자신의 가정을 파탄 낸 상간녀라고 주장했다.

제보자는 "2022년 이혼 소송과 함께 진행한 상간자 소송에서 승소 판결을 받았음에도, 상대 여성은 위자료도 주지 않은 채 방송에 나와 당당히 연애를 하고 있다"며 피눈물 섞인 제보를 전했다.

법조계에 따르면 실제 판결문에는 해당 여성의 부정한 관계와 혼인 파탄 책임이 명시된 것으로 알려져 파장이 걷잡을 수 없이 커졌다.

논란이 확산되자 '합숙맞선' 제작진은 비상 체제에 돌입했다. 제작진은 "출연 전 사전 검증 과정을 거쳤으나 이력을 숨긴 것으로 보인다"며 "해당 출연자의 남은 분량은 전량 편집할 것이며, 계약 위반에 따른 법적 책임을 묻겠다"고 강력한 입장을 발표했다.


이처럼 프로그램이 존폐 위기 급의 '난리통'을 겪고 있는 와중에, 출연진인 이요원은 평소와 다름없는 밝은 모습으로 'OOTD(오늘의 착장)'를 공유하며 홍보를 이어가고 있다.

이를 본 네티즌들은 "프로그램 리스크 관리보다 빛나는 미모", "이 시국에 홍보라니 이요원도 당황스러울 듯" 등의 엇갈린 반응을 보이고 있다.

한편, 출연자 검증에 실패했다는 비판을 피하기 어렵게 된 '합숙맞선'이 이번 상간녀 파문을 딛고 이요원의 지원사격 속에 시청률 반등에 성공할 수 있을지 귀추가 주목된다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

풍자, 위고비 부작용에도 27kg 빼더니 "결혼 준비할 것" 선언

2.

'김태현♥' 미자, 48→100kg 찌고 '투턱' 된 얼굴...알고보니 "AI랑 놉니다"

3.

현주엽 아들, 충격 고백 "폐쇄병동만 3번 입원, 정신과는 새장 같아"

4.

'도경완♥' 장윤정, 결혼 13년만에 각방 고백 "남편은 거실 소파에서 자"

5.

차승원, 인성폭로 터졌다…69억 빚 시절 이상민이 밝힌 '그 행동'

연예 많이본뉴스
1.

풍자, 위고비 부작용에도 27kg 빼더니 "결혼 준비할 것" 선언

2.

'김태현♥' 미자, 48→100kg 찌고 '투턱' 된 얼굴...알고보니 "AI랑 놉니다"

3.

현주엽 아들, 충격 고백 "폐쇄병동만 3번 입원, 정신과는 새장 같아"

4.

'도경완♥' 장윤정, 결혼 13년만에 각방 고백 "남편은 거실 소파에서 자"

5.

차승원, 인성폭로 터졌다…69억 빚 시절 이상민이 밝힌 '그 행동'

스포츠 많이본뉴스
1.

英 단독! 황희찬(PSV, 29) 1000만파운드 매각 미쳤다…울버햄튼 공중분해 유력→"HWANG 미친 가성비 영입"

2.

'대반전' 이강인(AT 마드리드, 24) PSG 삭제! 859억 이적 두고 전쟁났다…프랑스vs스페인, '간다vs안간다' 첨예한 대립

3.

한화 보면 삼성이 보인다..KIA의 불펜 싹쓸이, 활짝 열린 빅세일 시장, 삼성은 왜 '구경'만 했을까?

4.

인고의 기다림 끝 1년 제대로 쓴 '좌완 파이어볼러', 왜 한화를 떠났나? 시장관심, 없었던 게 아니었다

5.

"中 축구 이제 무시 못 합니다!" 일본마저 경계심 가득…'철벽 수비' 뒤바뀐 아시아 판도→한국의 '위상 추락'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.