"상간녀 출연 난리통인데…" 이요원, '합숙맞선' 대형 악재 속 태연한 OOTD

|
[스포츠조선 김준석 기자] 배우 이요원이 자신이 출연 중인 예능 프로그램 '합숙맞선'의 역대급 출연자 리스크 속에서도 태연한 근황을 전해 화제다.
하지만 이요원의 평화로운 SNS 행보와 달리, 그녀가 현재 예능감을 뽐내고 있는 SBS '합숙맞선'은 그야말로 '상간녀 논란'이라는 직격탄을 맞고 휘청이고 있다.
법조계에 따르면 실제 판결문에는 해당 여성의 부정한 관계와 혼인 파탄 책임이 명시된 것으로 알려져 파장이 걷잡을 수 없이 커졌다.
논란이 확산되자 '합숙맞선' 제작진은 비상 체제에 돌입했다. 제작진은 "출연 전 사전 검증 과정을 거쳤으나 이력을 숨긴 것으로 보인다"며 "해당 출연자의 남은 분량은 전량 편집할 것이며, 계약 위반에 따른 법적 책임을 묻겠다"고 강력한 입장을 발표했다.
이처럼 프로그램이 존폐 위기 급의 '난리통'을 겪고 있는 와중에, 출연진인 이요원은 평소와 다름없는 밝은 모습으로 'OOTD(오늘의 착장)'를 공유하며 홍보를 이어가고 있다.
이를 본 네티즌들은 "프로그램 리스크 관리보다 빛나는 미모", "이 시국에 홍보라니 이요원도 당황스러울 듯" 등의 엇갈린 반응을 보이고 있다.
한편, 출연자 검증에 실패했다는 비판을 피하기 어렵게 된 '합숙맞선'이 이번 상간녀 파문을 딛고 이요원의 지원사격 속에 시청률 반등에 성공할 수 있을지 귀추가 주목된다.
