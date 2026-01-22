한소희, SNS 중독 인정 "도파민에 절여져 전두엽 녹아, 아무생각 없이 본다"

22일 유튜브 채널 '문명특급'에는 "두쫀쿠 웨이팅에 대한 한소희 김신록 정영주 입장문 | 맞긴해 글킨해"라는 제목의 영상이 업로드됐다. 이날 게스트로는 영화 '프로젝트Y' 주연 배우 한소희, 김신록, 정영주가 출연했다.
영상에서 재재는 "A. 연예계 종사자는 도파민을 좇아야 한다 vs. B. 도파민 디톡스를 해야 한다"라는 주제로 밸런스 게임을 제안했다.
한소희는 "디톡스가 필요하다. 저는 지금 전두엽이 (녹아서) 없다"고 너스레를 떨며 웃음을 안겼다. 이어 그는 "'프로젝트Y' 때 찍었던 릴스 기억나냐. 화면을 가리고 눈만 보이게 한 거였는데, 나는 팬들이 원하는 걸 이미 알고 있었다. 그걸 충족시켜줄 수 있는 건 있다"고 팬 사랑을 드러냈다. 또 "팬의 니즈를 알고 있으니 어색하지 않고 자연스럽게 대응할 수 있다"고 덧붙였다.
그러면서도 한소희는 자신의 삶의 방향성을 고백했다. 그는 "저는 B를 골랐다. A처럼 살고는 있지만, 사실 B처럼 살고 싶은 사람인 것 같다"고 솔직하게 이야기 했다. 이어 "세상이 너무 빠르고 정보가 많지 않나. 몰라도 되는 것도 다 알게 된다. 전 지금 도파민에 절여 있다. 정말 아무 생각 없이 SNS를 본다"고 고백하며 공감을 자아냈다.
특히 한소희는 최근 유행하는 AI 릴스부터 파쿠르 릴스까지 섭렵한 것으로 알려져 웃음을 더했다. 이에 재재가 "스크린타임이 얼마나 되냐"고 물었고, 한소희는 "재재 씨는 도파민에 더 절여져야 할 것 같다"며 유쾌하게 받아쳤다.