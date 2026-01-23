유열, 폐섬유증 10년 투병 끝 이식 수술.."폐 기증자에 감사"

기사입력 2026-01-23 08:26


유열, 폐섬유증 10년 투병 끝 이식 수술.."폐 기증자에 감사"

[스포츠조선 조윤선 기자] KBS2 '불후의 명곡' 유열이 무려 10년간의 투병 생활 끝에 무대로 돌아온다. 특히 숨 쉬는 것조차 힘든 폐섬유증과의 사투를 이겨낸 유열이 '불후의 명곡'을 통해 기적 같은 감동의 무대를 선사한다고 해 초미의 관심을 모은다.

KBS2 '불후의 명곡'(연출 김형석 최승범/이하 '불후')은 700회 넘게 역사를 이어오고 있는 명실상부 최고의 음악 예능 프로그램. 오는 24일(토) 방송되는 741회는 '불후의 명곡-아티스트 유열 편' 특집이 전파를 탄다.

유열은 1986년 데뷔 이후 '지금 그대로의 모습으로', '이별이래', '화려한 날은 가고' 등 '유열 감성'으로 대변되는 수많은 히트곡을 탄생시킨 80년대 한국 발라드의 대표주자. 라디오DJ로도 활동하며 대중에게 큰 사랑을 받았던 그는 2023년, 폐섬유증 투병 사실을 최초로 고백하며 병색이 완연한 모습으로 활동을 잠정 중단해 안타까움을 자아냈다. 그러나 지난해 초, 유열은 성공적인 폐 이식 수술 소식과 함께 활동 재개를 알려 뜨거운 응원과 반가움을 불러 모은 바 있다.


유열, 폐섬유증 10년 투병 끝 이식 수술.."폐 기증자에 감사"
이에 10년간의 긴 투병 생활을 끝마치고 돌아온 유열이 건재한 모습으로 '불후' 무대에 올라, 그의 드라마틱한 음악 일대기와 지난 여정들을 전할 예정이다. 무엇보다 유열은 "생명이 위중한 지경까지 갔었는데, 폐를 기증해 주신 공여자 분과 그 가족께 뭐라고 감사의 말을 전해야 할지 모르겠다"라고 공여자를 향해 감사를 전하며 "너무 벅차고 감사하다. 제 삶의 큰 터닝포인트다"라며 오랜만의 무대에 감격한 모습으로 명곡판정단의 눈물샘을 자극했다는 후문이다. 뿐만 아니라, 유열은 노래가 사실상 불가능했던 폐섬유증을 이겨내고, 2026년 버전 '지금 그대로의 모습으로' 특별 무대까지 선보인다고 해 기적 같은 순간이 펼쳐질 본 무대를 향한 관심이 고조된다.

이와 함께 유열의 명곡들을 되짚어볼 후배 아티스트로 노민우, 에녹, 우디, 라포엠, 리베란테(김지훈&진원) 등 총 5팀이 출격한다. 노민우가 '화려한 날은 가고'를, 에녹이 '사랑의 찬가'를, 우디가 '가을비'를, 라포엠이 '에루화'를, 리베란테(김지훈&진원)가 '어느날 문득'을 선곡해 한파도 녹일 유열의 독보적인 음악 감성을 재해석할 예정이다.

과연 10년의 투병 생활을 끝내고 대중 곁으로 돌아온 리빙 레전드 유열이 전할 진솔한 인생 스토리와 그의 명곡들이 어떤 감동을 선사할지, '불후' 본 방송에 대한 기대가 수직 상승한다.

한편, '불후의 명곡-아티스트 유열 편' 특집은 오는 24일(토) 시청자를 찾는다. 매 회 다시 돌려보고 싶은 레전드 영상을 탄생시키는 '불후의 명곡'은 매주 토요일 오후 6시 5분 KBS 2TV에서 방송된다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'흑백요리사1' 권성준, 우승자 타이틀 뺏겼다..."다들 에드워드리만 기억해"

2.

김연아, 日 아사다 마오 향한 솔직한 속내 "집요한 비교에 못 친해져, 은퇴후 각자 잘산다”

3.

'흑백요리사2' 최강록 폭로...정호영 "연락 끊겼다 갑자기 나타나 '나야 재도전'"

4.

윤일상, 박나래·조진웅 사건에 "사실 확인도 전에 악마화, 지켜볼 수는 없냐"(프로듀썰)

5.

"시母=숙주" 이숙캠 '걱정부부', 결국 이혼한다 "방송용 아닌 진짜 가사조사"

연예 많이본뉴스
1.

'흑백요리사1' 권성준, 우승자 타이틀 뺏겼다..."다들 에드워드리만 기억해"

2.

김연아, 日 아사다 마오 향한 솔직한 속내 "집요한 비교에 못 친해져, 은퇴후 각자 잘산다”

3.

'흑백요리사2' 최강록 폭로...정호영 "연락 끊겼다 갑자기 나타나 '나야 재도전'"

4.

윤일상, 박나래·조진웅 사건에 "사실 확인도 전에 악마화, 지켜볼 수는 없냐"(프로듀썰)

5.

"시母=숙주" 이숙캠 '걱정부부', 결국 이혼한다 "방송용 아닌 진짜 가사조사"

스포츠 많이본뉴스
1.

무슨 서류를 안 가져갔길래 美 정치거물이 개입했나? SF 이정후 LA 공항서 1시간 억류...시즌 액땜?

2.

[속보]4년 만에 이별 '오피셜' 공식 발표, 'UCL 5회 우승' 월클 떠난다, 올 시즌 이후 맨유와 작별..."이 팀, 죽을 때까지 사랑할 것"

3.

미쳤다! '韓 최고 재능' 이강인, 손흥민-김민재 뛰어넘는 최고 대우 예고...ATM "860억도 안 비싸" 선언→이유는 "엄청난 마케팅 가치"

4.

'29억 초특급 대우' 근데 다 어디 갔어? ML도 포기하고 왔더니…"찬호 첫 타석 사구 조심해"

5.

[오피셜]'월클' 카세미루, 올 여름 맨유 떠난다..."맨유 평생 내 마음속에 있을 것"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.