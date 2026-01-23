29기 영철♥정숙, 초고속 결혼 이유…얼마나 행복하길래 "14kg 쪘다"
[스포츠조선 이우주 기자] '나는 솔로' 29기 영철 정숙 커플이 행복한 열애 근황을 공개했다.
정숙은 22일 "감사합니다"라는 글과 함께 영철과의 투샷을 공개했다. 사진 속 두 사람은 프러포즈 후 다정하게 붙어있는 모습. 영철은 SBS PLUS, ENA '나는 솔로' 29기 방송 후 라이브 방송을 통해 정숙에게 프러포즈를 한 바 있다.
이어 정숙은 영철과 연애 초반 셀카를 공개하며 "10kg 찌기 전", '4kg 찌기 전'이라고 쿨하게 고하기도 했다. 볼이 통통해질 정도로 행복한 열애 중인 두 사람의 모습에 많은 응원이 이어지고 있다.
한편, 29기 정숙과 영철은 오는 4월 결혼식을 올린다. 두 사람은 '나는 솔로' 29기 방송 중 이미 웨딩촬영은 물론 혼인신고까지 초고속으로 마쳐 화제가 됐다.
'나는 솔로' 라이브 방송을 통해 영철은 "18일 만에 결혼을 결심했다"며 "(정숙이) 밥을 잘해줘서 10kg 정도 쪘다"고 자랑하기도 했다. 또 두 사람은 2세 준비도 하고 있다며 "아이도 빨리 낳고 싶어서 신혼여행을 아직 안 잡았다.아이를 먼저 낳을 것"이라고 밝혀 눈길을 모았다.
