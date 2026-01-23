전현무, 사내연애에 발끈 "하라는 일은 안하고!"(전현무계획3)

[스포츠조선 김소희 기자]방송인 전현무가 '전현무계획3' 제작진의 연이은 결혼 소식에 질투 섞인 반응을 보였다.
23일 방송된 MBN·채널S '전현무계획3'에서는 전남 광양의 맛집을 찾아 나서는 모습이 그려졌다.
이날 방송 오프닝에서 곽튜브는 "오늘 차에서 내리자마자 들었는데, 작가님이랑 PD님이 사내 연애를 했더라"고 깜짝 소식을 전했다. 이를 들은 전현무는 "사내 연애를 했어?"라며 PD와 작가를 수색하기 시작했다. 이어 두 사람을 확인한 전현무는 "하라는 일은 안 하고 연애질을 한 거야?"라고 질투했고, 곽튜브는 "그렇게 해서 결혼을 하고, 여기 작가님은 또 다른 분이랑 결혼하고, 오디오 감독님도 결혼하고, 배차 기장님도 결혼하신다"고 전했다. 이에 전현무는 "네 커플이 한 방에 생긴 거네. 돌겠다"며 부러움을 감추지 못했다.
곽튜브는 "다 연애가 아니라 결혼이다. 결혼하게 된 이유가 '전현무계획'에서 알려준 맛집에 몰래 데이트를 다녔기 때문이라고 하더라. 산청 가서 흑돼지도 먹었다고 한다"고 덧붙였다. 이를 들은 전현무는 "산청 흑돼지도 먹었어? 나는 남자랑 가서 먹었는데"라며 씁쓸한 웃음을 지었다.
이어 "내 연애운을 다 제작진이 가져간 것 같다. 이 프로그램이 내 연애운을 나눠주는 프로그램인가 보다"고 자조 섞인 농담을 던져 현장을 웃음바다로 만들었다.