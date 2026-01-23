전현무, 사내연애에 발끈 "하라는 일은 안하고!"(전현무계획3)

기사입력 2026-01-23 22:51


전현무, 사내연애에 발끈 "하라는 일은 안하고!"(전현무계획3)

[스포츠조선 김소희 기자]방송인 전현무가 '전현무계획3' 제작진의 연이은 결혼 소식에 질투 섞인 반응을 보였다.

23일 방송된 MBN·채널S '전현무계획3'에서는 전남 광양의 맛집을 찾아 나서는 모습이 그려졌다.

이날 방송 오프닝에서 곽튜브는 "오늘 차에서 내리자마자 들었는데, 작가님이랑 PD님이 사내 연애를 했더라"고 깜짝 소식을 전했다. 이를 들은 전현무는 "사내 연애를 했어?"라며 PD와 작가를 수색하기 시작했다. 이어 두 사람을 확인한 전현무는 "하라는 일은 안 하고 연애질을 한 거야?"라고 질투했고, 곽튜브는 "그렇게 해서 결혼을 하고, 여기 작가님은 또 다른 분이랑 결혼하고, 오디오 감독님도 결혼하고, 배차 기장님도 결혼하신다"고 전했다. 이에 전현무는 "네 커플이 한 방에 생긴 거네. 돌겠다"며 부러움을 감추지 못했다.


전현무, 사내연애에 발끈 "하라는 일은 안하고!"(전현무계획3)
곽튜브는 "다 연애가 아니라 결혼이다. 결혼하게 된 이유가 '전현무계획'에서 알려준 맛집에 몰래 데이트를 다녔기 때문이라고 하더라. 산청 가서 흑돼지도 먹었다고 한다"고 덧붙였다. 이를 들은 전현무는 "산청 흑돼지도 먹었어? 나는 남자랑 가서 먹었는데"라며 씁쓸한 웃음을 지었다.

이어 "내 연애운을 다 제작진이 가져간 것 같다. 이 프로그램이 내 연애운을 나눠주는 프로그램인가 보다"고 자조 섞인 농담을 던져 현장을 웃음바다로 만들었다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

오윤아, 자폐子 양육 고충 "모르는 女 머리채 잡아 배상, 제작진 옷도 찢어"

2.

'장동건♥' 고소영, 맏며느리 고충 "신정에도 제사 지내, 조상님 뵙느라 못 놀아"

3.

도경수, '신민아♥' 김우빈 결혼식 축의금 밝혔다 "100만원대, 축가는 못해"(할명수)

4.

손담비, 제왕절개 1년 만 '11자 복근'.."복구 힘들지만, 노력 많이 해" 비법 大공개

5.

'마동석♥' 예정화, 결혼 2년 만 깜짝 근황.."남편 응원하러 와" 손하트+환한 미소(아이엠복서)

연예 많이본뉴스
1.

오윤아, 자폐子 양육 고충 "모르는 女 머리채 잡아 배상, 제작진 옷도 찢어"

2.

'장동건♥' 고소영, 맏며느리 고충 "신정에도 제사 지내, 조상님 뵙느라 못 놀아"

3.

도경수, '신민아♥' 김우빈 결혼식 축의금 밝혔다 "100만원대, 축가는 못해"(할명수)

4.

손담비, 제왕절개 1년 만 '11자 복근'.."복구 힘들지만, 노력 많이 해" 비법 大공개

5.

'마동석♥' 예정화, 결혼 2년 만 깜짝 근황.."남편 응원하러 와" 손하트+환한 미소(아이엠복서)

스포츠 많이본뉴스
1.

'죽었다 복창해야 하나' 신임 우승 감독 공포의 메시지 "호주 날씨 좋다더라. 많이 치고, 많이 던져라" [인천공항 현장]

2.

"우승하고 운동 안 했다? 그건 솔직히" 양현종, 선수단 대변했다…"팬들께 죄송하고 반성한다"

3.

1년 만에 138㎞→151㎞ 구속혁명, 108번 막차입단→캠프까지… 기적의 연속 "김동현 중 1번이 되겠다"[공항인터뷰]

4.

"육성 선수 이정표 세우고 싶었다" 연봉 3700만원→37억원 '100배' 상승, 바닥에서 출발해 9년 만에 대박 터트리고 일본대표까지[민창기의 일본야구]

5.

이 정도면 해볼만 한데? 홍명보호 2차전 상대 '개최국' 멕시코, 귀화 선수 합류에도 '극악의 결정력'...파나마에 '자책골' 1-0 신승

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.