전현무, 역시 '목동 키즈'.."♥여친 사귀려고 재력 과시"(전현무계획3…

[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 전현무가 소개팅과 미팅에 얽힌 아픈 기억을 떠올리며 웃픈 추억담을 공개했다.
23일 방송된 MBN·채널S·SK브로드밴드 공동 제작 '전현무계획3'에서는 전현무의 과거 연애사가 화두에 올랐다.
이날 전현무는 "미팅을 많이 해봤냐"는 질문에 "우리 때는 많이 했다"고 답했다. 이에 곽튜브가 "인기가 많으셨냐"고 묻자, 전현무는 "별로였다"고 짧게 답하며 씁쓸한 미소를 지어 웃음을 자아냈다.
이를 들은 한지은이 "그럼 왜 계속 나가셨냐"고 궁금해하자, 전현무는 "나는 진짜 사귀려고 나갔다. 진짜 여자친구를 만들고 싶은 간절한 마음으로 나갔다"며 솔직한 속내를 밝혀 폭소를 유발했다.
전현무는 당시 유행하던 '소지품팅' 에피소드도 털어놨다. 그는 "내 삐삐가 당시로서는 꽤 좋은 거라 재력을 과시하려고 삐삐를 냈다. 그때 처음 문자 나오는 삐삐가 나왔을 때였다"며 "그런데 여자분들이 그게 내 삐삐인 걸 아는 것 같았다. 진짜 안 집더라"고 말해 웃픈 공감을 자아냈다. 이어 "잘되는 애들은 뭘 해도 된다. 소지품팅을 하든, 되는 놈들은 된다"며 씁쓸함을 드러냈다. 이에 한지은이 "그게 저였던 것 같다. 가만히 있으면 되더라"고 말하자, 전현무는 곧바로 "재수없다"며 발끈해 현장을 웃음바다로 만들었다.
특히 전현무는 "제일 김칫국 마셨던 날이 대학로에서 2대2로 만났을 때였다"며 잊지 못할 기억을 떠올렸다. 그는 "카페 갔다가 노래방 가고, 밥까지 다 먹었다. 끝날 때 삐삐 번호를 쪽지에 적어줬다. 바래다주겠다고 했는데 괜찮다고 해서 헤어졌다"고 설명했다.
이어 "여학생들을 보내고 친구랑 '우리끼리 한 잔 더 할까' 하고 여학생들 뒷모습을 보고 있었는데, 끝에서 쪽지를 버리는 걸 봤다"며 "아주 우울한 대학로였다"고 말해 웃음 속 씁쓸함을 남겼다.