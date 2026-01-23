이지혜, 119 긴급 요청→두 딸 입원 "열 39.4도까지 올라…너무 무서웠다"

기사입력 2026-01-23 23:10


이지혜, 119 긴급 요청→두 딸 입원 "열 39.4도까지 올라…너무 무…

이지혜, 119 긴급 요청→두 딸 입원 "열 39.4도까지 올라…너무 무…

[스포츠조선 김준석 기자] 이지혜가 두 딸의 입원 소식을 전하며 당시의 긴박했던 상황을 털어놨다.

이지혜는 23일 자신의 SNS를 통해 "요즘엔 주말 시작 전에 바짝 긴장된다"며 육아 근황을 전했다.

그는 "첫째는 초등학생, 둘째는 6세라 조금 수월해졌나 싶어도 수발이 끝이 없다"며 "독감이 또 유행이다. 안 걸리면 좋은데 전염병은 다 걸려야 끝나는 것 같다"고 적었다.

이어 공개한 사진에는 병원에 입원 중인 두 딸의 모습이 담겼다. 이지혜는 "열이 39.4도까지 오르고 너무 힘들어 보여서 나도 무서웠다"며 "결국 119에 24시간 병원 요청을 했다"고 당시 상황을 설명했다.

특히 "둘 다 증상이 똑같았다"고 덧붙여 걱정을 더했다.

그는 "왜 '엄마'라는 단어가 이렇게 뭉클하고 울컥하는지 아이들을 키우며 더 실감한다"며 "체력이 점점 딸리는 나이가 되니 더 그렇다. 운동 부족인가 싶다가도 틈만 나면 그냥 자고 싶다"고 솔직한 심경을 전했다.

마지막에는 "모르겠다. 그냥 파이팅"이라는 말로 스스로를 다독였다.

또 이지혜는 독감의 전파 경로를 전하며 웃픈 에피소드도 덧붙였다. 그는 "숙주는 남편 와니였다. B형 독감에 걸려 푹 쉬게 해줬더니 결국 가족들에게 다 옮기고 본인은 멀쩡해졌다"고 말해 안타까움 속 웃음을 자아냈다.


한편 이지혜는 2017년 세무사 문재완과 결혼했으며 슬하에 두 딸을 뒀다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

오윤아, 자폐子 양육 고충 "모르는 女 머리채 잡아 배상, 제작진 옷도 찢어"

2.

'장동건♥' 고소영, 맏며느리 고충 "신정에도 제사 지내, 조상님 뵙느라 못 놀아"

3.

도경수, '신민아♥' 김우빈 결혼식 축의금 밝혔다 "100만원대, 축가는 못해"(할명수)

4.

손담비, 제왕절개 1년 만 '11자 복근'.."복구 힘들지만, 노력 많이 해" 비법 大공개

5.

'마동석♥' 예정화, 결혼 2년 만 깜짝 근황.."남편 응원하러 와" 손하트+환한 미소(아이엠복서)

연예 많이본뉴스
1.

오윤아, 자폐子 양육 고충 "모르는 女 머리채 잡아 배상, 제작진 옷도 찢어"

2.

'장동건♥' 고소영, 맏며느리 고충 "신정에도 제사 지내, 조상님 뵙느라 못 놀아"

3.

도경수, '신민아♥' 김우빈 결혼식 축의금 밝혔다 "100만원대, 축가는 못해"(할명수)

4.

손담비, 제왕절개 1년 만 '11자 복근'.."복구 힘들지만, 노력 많이 해" 비법 大공개

5.

'마동석♥' 예정화, 결혼 2년 만 깜짝 근황.."남편 응원하러 와" 손하트+환한 미소(아이엠복서)

스포츠 많이본뉴스
1.

'죽었다 복창해야 하나' 신임 우승 감독 공포의 메시지 "호주 날씨 좋다더라. 많이 치고, 많이 던져라" [인천공항 현장]

2.

"우승하고 운동 안 했다? 그건 솔직히" 양현종, 선수단 대변했다…"팬들께 죄송하고 반성한다"

3.

1년 만에 138㎞→151㎞ 구속혁명, 108번 막차입단→캠프까지… 기적의 연속 "김동현 중 1번이 되겠다"[공항인터뷰]

4.

"육성 선수 이정표 세우고 싶었다" 연봉 3700만원→37억원 '100배' 상승, 바닥에서 출발해 9년 만에 대박 터트리고 일본대표까지[민창기의 일본야구]

5.

이 정도면 해볼만 한데? 홍명보호 2차전 상대 '개최국' 멕시코, 귀화 선수 합류에도 '극악의 결정력'...파나마에 '자책골' 1-0 신승

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.