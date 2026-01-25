기안84, 마라톤 대회 중 또 구토…트라우마 호소했다(극한84)

기사입력 2026-01-25 09:26


사진 제공=MBC

[스포츠조선 정빛 기자] 극한크루가 북극의 레이스에서 한계를 넘어서는 도전에 맞닥뜨린다.

25일 방송되는 MBC '극한84' 9회에서는 북극 마라톤에서 자신의 한계와 마주한 기안84의 모습이 공개된다.

지난주 안정적인 컨디션으로 출발한 기안84는 어느 때보다 기분 좋게 북극 마라톤을 즐기며 보는 이들을 흐뭇하게 한다. 내리막 구간에서 오버페이스로 달린 후 내내 고전했던 남아공 빅5마라톤과 달리, 철저한 페이스 조절로 약 20km 부근까지 5분대를 유지하며 순항한다.

하지만 레이스 중반, 오르막과 내리막이 무한 반복되는 구간에서 기안84는 완전히 방전되며 갈증을 호소한다. 지난 프랑스 마라톤 당시 결승선을 앞두고 먹었던 달콤한 아이스크림을 간절히 원하던 기안84는 자신만의 대안으로 북극의 환경을 활용, 주로의 얼음을 뜯어 먹어 보는 이들을 당황하게 한다. 맑고 시원한 북극 야생 얼음의 맛에 기안84는 깊은 만족감을 드러낸다.


사진 제공=MBC
갈증을 해소하고 비교적 안정적인 기록으로 레이스를 이어가던 기안84는 구토감을 느끼며 또다시 위기와 마주한다. 대회 때마다 그를 괴롭혀온 울렁거림이 이번에도 반복되자, 기안84는 트라우마를 호소하며 결국 주저앉아 안타까움을 더한다.


사진 제공=MBC
한편, 꼴찌로 출발한 '병아리 러너' 강남은 빙판 코스에서 예상 밖의 활약을 펼치며 하위권 러너들 사이에서도 존재감을 드러낸다. 하지만 기안84와 권화운도 고전한 오르막 구간에서 강남 역시 다리 경련으로 멈춰 선 모습을 보이며, 완주 목표를 달성할 수 있을지 관심을 모이고 있다.

극한크루의 마지막 도전, 북극 레이스는 25일 오후 9시 10분 방송되는 MBC '극한84' 9회에서 공개된다.


사진 제공=MBC

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

