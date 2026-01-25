오형제맘 정주리, '자연분만 1타 강사' 등판…"응가하는 느낌으로 밀어"

[스포츠조선 김준석 기자] '다산의 여왕' 정주리가 '45세 둘째 임신' 중인 방송인 박은영에게 매운맛 토크로 자연분만 노하우를 전수한다.

26일(월) 방송될V CHOSUN 극사실주의 다큐 예능 '조선의 사랑꾼' 선공개 영상에서는 45세의 나이로 둘째를 임신한 박은영을 응원하기 위해 '오형제맘' 정주리, '♥홍현희' 제이쓴이 뭉친다.

박은영은 "(정주리가) '언니 나는 어떻게 힘주면 애가 나오는지 딱 알아!'라고 했다. 응가를 하는 느낌(?)인데...뒤에서 밀어서 앞으로 내는 힘을 줘야 한다"고 정주리가 전해준 출산 꿀팁을 전했다.

출산 비법에 공감하는 두 유부녀의 거침없는 입담에 제이쓴은 홀로 갸우뚱해 웃음을 자아냈다.

오형제를 전부 자연분만한 정주리는 넷째 임신 당시, 일하러 간 남편을 기다리며 출산 시기를 조절한 일화를 공유했다.

제이쓴은 "그게 조절이 된다고?"라며 크게 놀랐고, 정주리는 "오므리고(?) 있었다. 안 나오게..."라며 실감 나는 묘사로 폭소를 자아냈다.

이어 "남편이 문 열자마자, 남편보고 순풍 낳았다"며 단번에 아이를 출산한 경험을 전해 감탄을 유발했다.

한편 정주리는 자신의 파격적인 별명인 '주리 목장'부터, 셋째 아들이 생라면을 먹다 엄마의 모유를 찾아 마신 놀라운 일화까지 생생한 출산 토크를 공개한다.


'자연분만 아이콘(?)' 정주리의 놀라운 경험담은 극사실주의 다큐 예능 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'에서 1월 26일(월) 오후 10시에 공개된다.

