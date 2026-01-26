박수홍♥김다예, 강추위에 16개월 딸 산책을.."재이가 나가자고"

기사입력 2026-01-26 10:29


박수홍♥김다예, 강추위에 16개월 딸 산책을.."재이가 나가자고"

[스포츠조선 정유나 기자] 박수홍·김다예 부부의 딸 재이 양이 영하의 날씨에도 산책에 나선 근황을 전했다.

박수홍·김다예 부부가 운영하는 딸 재이의 계정에는 "이 강추위에도 산책하는 아기 접니다…(나가자고 하심..)"이라는 글과 함께 사진이 올라왔다.

사진 속 재이 양은 영하의 날씨에도 산책에 나선 모습이다. 깜찍한 털 모자를 쓴 재이 양은 인형같은 비주얼을 뽐내며 랜선 이모, 삼촌들의 미소를 자아낸다.


박수홍♥김다예, 강추위에 16개월 딸 산책을.."재이가 나가자고"
김다예는 해당 게시물에 "강하게 자란다 #16개월 아기 #겨울 #산책"이라는 해시태그를 덧붙여 눈길을 끌었다.

한편 박수홍은 2021년 23세 연하의 김다예와 혼인신고 후 이듬해 결혼식을 올렸다. 이후 김다예는 시험관 시술을 통해 임신에 성공, 2024년 첫딸 재이를 출산했다.

jyn2011@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'이혼 3년 만에 열애' 강성연, 가족 사진 촬영자는 누구…네티즌 "남친 각"

2.

신민아, '신혼여행' 중 ♥김우빈 시점...남편 앞에서 더 예쁜 '새댁'

3.

류시원 아내, 결혼 6년만에 대중 앞에 선 속사정..."남편을 왜 안 좋게 말하나"

4.

김구라, 딸 月 180만원 영어 유치원 문제로 갈등..."내가 돈이 없냐"

5.

김태희 잇는 '서울대 여신' 등장...KBS 신입에 전현무도 감탄 '올리비아 핫세 닮은꼴'

연예 많이본뉴스
1.

'이혼 3년 만에 열애' 강성연, 가족 사진 촬영자는 누구…네티즌 "남친 각"

2.

신민아, '신혼여행' 중 ♥김우빈 시점...남편 앞에서 더 예쁜 '새댁'

3.

류시원 아내, 결혼 6년만에 대중 앞에 선 속사정..."남편을 왜 안 좋게 말하나"

4.

김구라, 딸 月 180만원 영어 유치원 문제로 갈등..."내가 돈이 없냐"

5.

김태희 잇는 '서울대 여신' 등장...KBS 신입에 전현무도 감탄 '올리비아 핫세 닮은꼴'

스포츠 많이본뉴스
1.

'사생활 이슈' 침묵 속에 캠프 떠난 정철원, 구단은 당혹 + 날벼락

2.

망했다! '韓 최고 재능' 이강인 진짜 어쩌나, '손흥민급 반전 이적' 실패→PSG 非주전 멤버 신세 유지..."ATM 접근 완전히 무산"

3.

[속보]미쳤다! '한국 축구 초대형 경사' 차기 국대 9번 오현규, 韓 역대 16번째 프리미어리거? EPL 이적 예고..."영입 협상 진행 중"

4.

'손흥민 버리고 메시한테 간다고?' AS만 받고 뒤통수 때린 SON 파트너, 이적 무산에 공개 불만→흥부듀오 붕괴 '위기'

5.

"맨유 진짜 미쳤다" 英 BBC'피셜'…2005년 2월 이후 무려 21년 만에 '아스널전 리그 원정 역전승' 완성

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.