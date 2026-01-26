'직장상사 길들이기' 딜런 오브라이언 "샘 감독·레이첼? 까다로운 아티스트…꼭 함께하고 싶었다"

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 딜런 오브라이언이 영화 '직장상사 길들이기'에 합류하게 된 이유를 밝혔다.
딜런 오브라이언은 26일 영화 '직장상사 길들이기' 화상 기자 간담회에서 "레이첼 맥아담스와 샘 레이미 감독님은 좋은 의미로 까다로운 아티스트"라며 "두 분과 함께 작업하고 싶었다"라고 했다.
28일 개봉하는 '직장상사 길들이기'는 비행기 추락 사고로 인해 죽일 만큼 미운 직장 상사 브래들리와 무인도에 고립된 린다가 직급 떼고 벌이는 권력 역전 개싸움 서바이벌 스릴러로, '이블 데드'의 샘 레이미 감독이 메가폰을 잡았다.
딜런 오브라이언은 현실 직장인들의 분노 버튼을 누르는 오만한 직장 상사 브래들리를 연기했다. 그는 "레이첼, 샘 레이미 감독님과 함께 일할 수 있어서 좋았다. 좋은 의미로 두 분 모두 까다로운 아티스들이기 때문에 함께 할 수 있어서 영광이었다"며 "시나리오를 처음 읽었을 때부터 독창성과 모험적인 부분에 매료됐다. 레이첼처럼 저 역시 다른 캐릭터를 연기할 수 있는 기회가 흔치 않아서 도전해 보고 싶었다. 브래들리는 일차원적인 캐릭터가 아니라, 복합적이면서도 인간적이고, 유머러스한 캐릭터이기 때문에 연기하면서 재밌었다"고 밝혔다.
촬영장 분위기에 대해서도 "레이첼과의 케미가 아주 좋았고, 감독님과의 삼각 케미도 좋았다. 시나리오 초고에는 포함돼 있진 않았지만, 저희가 서로를 알아가며 유머코드도 맞춰가다 보니 아이디어가 떠올랐고, 영화에 추가된 부분도 있었다. 이런 부분들은 사전에 기획되기 어렵고, 운에 맡겨야 한다. 근데 다행스럽게도 저희는 함께 있는 시간이 너무나 즐거웠고, 자연스럽게 많은 대화를 나누며 영화의 완성도를 높여갔다"고 전했다.