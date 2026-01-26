'싱글맘' 조민아, 맡길 곳 없어 아기와 출근..주말까지 강행군

기사입력 2026-01-26 16:06


[스포츠조선 정유나 기자] 그룹 쥬얼리 출신 조민아가 일과 육아를 병행하는 주말 일상을 공개해 눈길을 끌었다.

조민아는 25일 주말 일상을 공개했다.

조민아는 "강호가 유치원에 가지 않는 주말, 휴일에는 아기 맡길 곳이 없어 회사에 데리고 출근을 하거나 미팅 자리에 같이 간다"며 "버스, 지하철을 타고 이동해서 낮까지는 열심히 일하고, 오후에는 신나는 데이트를 한다"라고 전했다.


현재 보험 설계사로 활동 중인 조민아는 주말에도 바쁜 일정을 소화하는 근황을 전했다. 싱글맘이자 워킹맘으로서 아이와 함께 일터를 오가고, 일이 끝난 뒤에는 엄마로서의 역할에 충실한 모습이 감탄을 자아낸다.

조민아는 "세상은 넓고 행복할 일들은 천지. #항상함께 #울아들"이라며 긍정적인 마음가짐을 드러냈다.

한편 조민아는 2002년 쥬얼리 멤버로 데뷔했으며, 2020년 비연예인 남성과 결혼해 슬하에 아들을 뒀으나 2022년 이혼 후 홀로 양육 중이다. 현재 보험 설계사로 새로운 삶을 살고 있으며, 지난해에만 12번의 '전국 1위' 보험왕에 등극해 많은 축하를 받았다.

jyn2011@sportschosun.com

