'9세 연하♥'KCM, 이렇게 예쁜 딸 있었다니…첫 등장부터 '시선집중' ('슈돌')

기사입력 2026-01-27 08:28


사진 제공=KBS

[스포츠조선 안소윤 기자] '슈퍼맨이 돌아왔다'에 가수 KCM과 둘째 딸 생후 44개월 강서연이 첫 등장해 이목을 집중시킨다.

28일 방송되는 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'(이하 '슈돌') 606회는 '공주님! 아빠가 지켜줄게' 편으로 MC 김종민, 랄랄이 함께한다. 특히 새로운 '슈퍼맨'으로 합류한 KCM이 둘째 딸과 미모의 아내를 방송 최초로 공개해 관심을 모은다.

임신 34주차인 KCM의 아내가 모습을 드러내자 랄랄은 "민지 닮았어요"라고 감탄하더니 "근데 아내 분 만삭 아니에요?"라며 믿을 수 없다는 듯 두 눈을 휘둥그레 뜬다. 이어 엄마의 미모를 쏙 빼닮은 둘째 딸 서연이가 등장해 모두의 시선을 빼앗는다. 서연이는 아빠에게 애교 많은 딸이자 아빠와 노는 것을 좋아하는 '아빠 껌딱지'로, 시종일관 천사 같은 미소를 지어 딸아빠를 꿈꾸는 김종민의 부러움에 불을 지핀다. 김종민은 "KCM은 무슨 복입니까?"라며 "너무 부럽다"라고 무한 반복해 웃음을 터지게 한다고.

KCM은 딸 서연이의 전속 헤어스타일리스트로 변신해 반전 매력을 드러낸다. 그는 우람한 팔뚝을 자랑하며 능숙하게 양갈래 소시지 머리를 완성해 놀라움을 자아낸다. 랄랄은 "한 두 번 해본 솜씨가 아니다"라며 딸 둘 아빠 KCM의 머리 묶기 스킬에 엄지를 추켜 세운다.

이 가운데, KCM은 9세 연하 아내와의 애틋한 러브스토리를 공개해 먹먹함을 자아낸다. 그는 아내와의 첫 만남부터 사귀게 된 계기, 뒤늦게 혼인신고를 할 수밖에 없었던 개인사까지 솔직하게 털어놓는다. 특히 "첫째를 임신했을 당시에 내게 빚이 너무 많아서 아내와 아이에게 피해가 갈까 봐 혼인신고 못했다"라고 눈물로 고백한 뒤 "이제 남들처럼 가족들과 추억을 만들고 싶다"라며 가족을 향한 진심을 전했다는 후문. 방송을 통해 최초 공개되는 KCM 가족의 일상은 '슈돌' 본방송에서 확인할 수 있다.

한편 KBS2 '슈돌'은 매주 수요일 오후 8시 30분에 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

