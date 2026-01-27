‘흑백요리사2’ 최강록, 아내에게도 숨겼다…늦은 귀가에 오해까지(‘짠한형 신동엽’)

[스포츠조선 조민정 기자] 넷플릭스 '흑백요리사2' 우승자 최강록 셰프가 극도로 철저했던 보안 속 촬영 비하인드를 공개했다. 그 과정에서 아내에게까지 오해를 샀던 사연이 밝혀져 웃음을 자아냈다.
지난 26일 공개된 유튜브 콘텐츠 '짠한형 신동엽'에는 '흑백요리사2'에서 최종 우승을 차지한 요리연구가 최강록이 출연해 MC 신동엽, 정호철과 이야기를 나눴다. 이날 신동엽은 "후반 작업까지 시간이 굉장히 오래 걸리지 않느냐"고 물었고, 최강록은 "촬영이 끝난 뒤에도 6개월 정도 더 걸렸다"고 답했다. 이에 신동엽은 "그동안 얼마나 입이 근질근질했겠느냐. 주변에서 다 물어봤을 텐데 약속을 지킨 거 아니냐"며 공감을 보냈다.
이야기는 자연스럽게 '보안' 문제로 이어졌다. 신동엽이 "아내만큼은 알고 있지 않았느냐"고 묻자, 최강록은 뜻밖의 답을 내놨다. 그는 "'히든' 참가자라 보안이 한 단계 더 강했다. 처음엔 가족에게도 말을 안 했다"고 털어놨다. 이어 "집에서 요리를 거의 안 하던 사람이 갑자기 칼을 갈고, 장어를 사 오고, 새로운 걸 계속 준비하니까 이상했을 것"이라며 당시 상황을 설명했다.
결정적으로 촬영 기간 동안 귀가 시간이 늦어지면서 오해까지 받았다고 고백했다. 최강록은 "자꾸 집에 늦게 들어오니까 아내에게 오해를 많이 받았다"고 솔직하게 말해 현장을 웃음바다로 만들었다. 신동엽이 "배우자에게는 넷플릭스에서도 이해해 주지 않았겠느냐"고 하자, 최강록은 "아무한테도 말하면 안 되는 줄 알았다"고 답했다.
결국 비밀을 유지하기 어려운 상황이 찾아왔다. 최강록은 "이걸 계속하려면 이야기를 해야겠더라. 그때부터 아내랑 둘만 알고 있었다"며 "딸은 어제 알았다"고 덧붙였다. 이에 출연진들은 "지독한 아빠다"라며 웃음을 터뜨렸다. 조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com