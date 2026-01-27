[인터뷰①] '왕사남' 박지훈 "유해진 선배에 잘 보이는 법? 눈치껏 행동했다"

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 박지훈이 영화 '왕과 사는 남자'를 통해 유해진과 함께 호흡을 맞춘 소감을 전했다.
박지훈은 27일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "해진 선배와 현장에서 소소한 이야기를 나누면서 점점 더 가까워졌다"라고 했다.
2월 4일 개봉하는 '왕과 사는 남자'는 1457년 청령포, 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장과 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕의 이야기를 그린 작품으로, '기억의 밤', '리바운드' 등을 연출한 장항준 감독이 메가폰을 잡았다. 박지훈은 조선 6대 왕 단종 이홍위 역에 박지훈을 연기했다.
박지훈은 극 중 광천골 촌장 엄흥도를 연기한 유해진과 처음으로 연기 호흡을 맞췄다. 유해진은 박지훈에 대해 "영화에서 워낙 특별한 관계였지 않나. 정말 아버지가 자식을 바라보는 느낌으로 봤다"며 깊은 애정을 표했다.
이를 들은 박지훈은 "선배로부터 특별한 예쁨을 받는 비결은 따로 없다. '무조건 잘 보여야지'라고 생각하기보단, 저만의 스타일로 다가갔다. 최대한 빈말 안 하고, 선배한테 자연스럽게 다가갈 수 있는 방법을 택했다"며 "선배가 촬영 직전 생각에 잠겨있으시거나, 대사를 읊조리실 땐 눈치 있게 행동하려고 했다"고 말했다.
이어 현장에서 유해진과 어떤 대화를 나눴는지 묻자, 그는 "선배가 자연스럽게 '군대는 언제 가니', '돈은 어떻게 관리하니' 등 소소한 질문을 해주셨다. 그러면서 더 가까워졌고, 현장에서 대사도 맞춰보고 하니까 시간이 금방 갔다. 해진 선배는 제가 감히 범접할 수 없는 에너지를 갖고 계셨다. 선배한테 제가 가진 에너지를 고스란히 전달할 수 있을지, 혹시라도 해 끼칠까 봐 무서움이 있었다. 그러다 보니 현장에서도 긴장을 많이 했다"고 답했다.
또 연기 대선배인 유해진을 향한 존경심도 잊지 않았다. 박지훈은 "선배의 연기를 보면서 '아 연기는 저렇게 하는 거구나' 했다. 웃는 신을 촬영하실 때도, 정말 현실 웃음처럼 웃으시는 거보고 깜짝 놀랐다"며 감탄을 금치 못했다.