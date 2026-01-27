[인터뷰②] '왕사남' 박지훈 "15㎏ 감량 비법? 거의 안 먹고, 사과 한쪽으로 버텼다"

기사입력 2026-01-27 12:57


[인터뷰②] '왕사남' 박지훈 "15㎏ 감량 비법? 거의 안 먹고, 사과…
사진 제공=㈜쇼박스

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 박지훈이 영화 '왕과 사는 남자' 속 단종을 연기하기 위해 다이어트를 열심히 했다고 밝혔다.

박지훈은 27일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "장항준 감독님의 믿음을 저버리지 않기 위해 두 달 반 동안 15㎏ 가까이 감량했다"라고 했다.

2월 4일 개봉하는 '왕과 사는 남자'는 1457년 청령포, 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장과 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕의 이야기를 그린 작품으로, '기억의 밤', '리바운드' 등을 연출한 장항준 감독이 메가폰을 잡았다. 박지훈은 조선 6대 왕 단종 이홍위 역에 박지훈을 연기했다.

박지훈은 영화 '왕과 사는 남자'에 합류하게 된 계기에 대해 "솔직히 처음 제안받았을 땐 무서웠다. 제가 감히 단종의 마음을 헤아릴 수 있을지, 첫 스크린에 감정을 고스란히 담아낼 수 있을지 걱정됐다. 항준 감독님과 미팅을 네 번했는데, 네 번째 미팅 때 감독님이 '단종은 너여야만 해'라고 말씀해 주셨다. 그걸 듣고 차 타고 집에 가는데, 많은 생각이 들면서도 한편으로는 잘 해낼 수 있을 거란 자신감도 들었다. 감독님을 믿고 결정을 했던 게 크다"고 설명했다.

이어 "사실 '약한영웅 Class1'(이하 '약한영웅') 덕분에 '왕과 사는 남자'에 참여할 수 있었던 것 같다"면서 "감독님이 '약한영웅'을 보시고 캐스팅해 주셨다고 했는데, 저만의 에너지를 봐주신 것 같다. 무게감 있으면서도 결코 나약하지 않은 에너지를 봐주신 것 같아서 감사했다"고 덧붙였다.

특히 박지훈은 '왕과 사는 남자'를 위해 강도 높은 다이어트를 감행하기도 했다. 이에 그는 "가장 간단하면서도 어려운 방법을 택했다. 거의 끼니를 안 먹고, 사과 한쪽 먹으면서 버티니까 잠도 안 오고 사람이 피폐해지더라. 야윈 모습보다 피골이 상접해진 모습을 살리고 싶어서, 일부러 더 안 먹고 운동도 잘 안 했다"고 밝혔다.

이어 장 감독에게 신뢰를 얻기 위해 노력한 점도 전했다. 박지훈은 "감독님과 처음 미팅했을 땐 너무 비수기였다. 아무런 생각도 없이 먹고 자고 놀고 했던 시기였다. 감독님이 아마 저를 보시고 '어? 내가 봤던 애가 아닌데'하면서 놀라셨을 거다. 그 믿음을 저버리지 않기 위해 열심히 했다. 당시 70㎏ 넘었는데, 두달 반 동안 15㎏ 가까이 감량했다"고 말했다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'김지연 파경' 정철원, 심경 공개 "양육권 가져올 것, 아빠로서 최선 다하겠다"

2.

'얼굴 천재'의 대반전... 차은우에 유독 대중이 분노하는 이유

3.

현주엽 子, 트라우마 된 병원행 "약 받으러 간다더니...정신병원 기습 입원"

4.

[SC이슈] 반성문 내고도 안 통해…‘쯔양 협박’ 구제역, 허위 폭로에 ‘징역 2년’

5.

"눈치 좀 챙겨" 아덴 조, 200억 탈세 차은우에 "동생 파이팅"…'케데헌' 인연 독 됐다

연예 많이본뉴스
1.

'김지연 파경' 정철원, 심경 공개 "양육권 가져올 것, 아빠로서 최선 다하겠다"

2.

'얼굴 천재'의 대반전... 차은우에 유독 대중이 분노하는 이유

3.

현주엽 子, 트라우마 된 병원행 "약 받으러 간다더니...정신병원 기습 입원"

4.

[SC이슈] 반성문 내고도 안 통해…‘쯔양 협박’ 구제역, 허위 폭로에 ‘징역 2년’

5.

"눈치 좀 챙겨" 아덴 조, 200억 탈세 차은우에 "동생 파이팅"…'케데헌' 인연 독 됐다

스포츠 많이본뉴스
1.

"어쩌겠나 사생활인데.. 그건 그거고 저건 저거다" → 김태형 감독도 탄식. 인플루언서 아내와 SNS 갈등 격화.. 정철원 위로

2.

'참을만큼 참았다' 전직 토트넘 회장 분노 "쓸모없는 놈들, 감독부터 선수 다 잘라라"

3.

의리의 키움, 2년 전 자신들을 뿌리친 레전드를 다시 품었다 "그 때 제가 왜 KIA로 갔냐면요..."

4.

드디어 살쪘다! 1년 만에 호주행 비행기 탑승…"올해는 보여드리도록 하겠습니다"

5.

'사이판 효과봤네.' 70% 첫 피칭에 140km... 염갈량이 찍은 개막전 선발, WBC 꿈이 커간다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.