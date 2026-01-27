[인터뷰②] '왕사남' 박지훈 "15㎏ 감량 비법? 거의 안 먹고, 사과 한쪽으로 버텼다"

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 박지훈이 영화 '왕과 사는 남자' 속 단종을 연기하기 위해 다이어트를 열심히 했다고 밝혔다.
박지훈은 27일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "장항준 감독님의 믿음을 저버리지 않기 위해 두 달 반 동안 15㎏ 가까이 감량했다"라고 했다.
2월 4일 개봉하는 '왕과 사는 남자'는 1457년 청령포, 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장과 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕의 이야기를 그린 작품으로, '기억의 밤', '리바운드' 등을 연출한 장항준 감독이 메가폰을 잡았다. 박지훈은 조선 6대 왕 단종 이홍위 역에 박지훈을 연기했다.
박지훈은 영화 '왕과 사는 남자'에 합류하게 된 계기에 대해 "솔직히 처음 제안받았을 땐 무서웠다. 제가 감히 단종의 마음을 헤아릴 수 있을지, 첫 스크린에 감정을 고스란히 담아낼 수 있을지 걱정됐다. 항준 감독님과 미팅을 네 번했는데, 네 번째 미팅 때 감독님이 '단종은 너여야만 해'라고 말씀해 주셨다. 그걸 듣고 차 타고 집에 가는데, 많은 생각이 들면서도 한편으로는 잘 해낼 수 있을 거란 자신감도 들었다. 감독님을 믿고 결정을 했던 게 크다"고 설명했다.
이어 "사실 '약한영웅 Class1'(이하 '약한영웅') 덕분에 '왕과 사는 남자'에 참여할 수 있었던 것 같다"면서 "감독님이 '약한영웅'을 보시고 캐스팅해 주셨다고 했는데, 저만의 에너지를 봐주신 것 같다. 무게감 있으면서도 결코 나약하지 않은 에너지를 봐주신 것 같아서 감사했다"고 덧붙였다.
특히 박지훈은 '왕과 사는 남자'를 위해 강도 높은 다이어트를 감행하기도 했다. 이에 그는 "가장 간단하면서도 어려운 방법을 택했다. 거의 끼니를 안 먹고, 사과 한쪽 먹으면서 버티니까 잠도 안 오고 사람이 피폐해지더라. 야윈 모습보다 피골이 상접해진 모습을 살리고 싶어서, 일부러 더 안 먹고 운동도 잘 안 했다"고 밝혔다.
이어 장 감독에게 신뢰를 얻기 위해 노력한 점도 전했다. 박지훈은 "감독님과 처음 미팅했을 땐 너무 비수기였다. 아무런 생각도 없이 먹고 자고 놀고 했던 시기였다. 감독님이 아마 저를 보시고 '어? 내가 봤던 애가 아닌데'하면서 놀라셨을 거다. 그 믿음을 저버리지 않기 위해 열심히 했다. 당시 70㎏ 넘었는데, 두달 반 동안 15㎏ 가까이 감량했다"고 말했다.