[공식] '솔로지옥' 다섯 번째 시즌도 통했다..넷플릭스 비영어쇼 2위→사상 최고 기록

28일 넷플릭스 TOP 10 웹사이트 따르면 '솔로지옥' 시즌5는 4,600,000 시청 수(시청 시간을 작품의 총 러닝 타임으로 나눈 값/1월 19일부터 25일까지), 23,600,000 시청 시간을 기록하며 글로벌 TOP 10에 진입했다. 뿐만 아니라 넷플릭스 TOP 10 TV 비영어 쇼 부문 2위에 등극한 것에 이어 한국을 비롯해 호주, 브라질, 일본, 싱가포르 등 32개국 TOP 10 리스트에도 이름을 올리며 시리즈 사상 최고 기록으로 레전드 데이팅 리얼리티의 위엄을 과시했다.
27일 공개한 5-7회에서는 규현의 "모두가 혼란스러워요"라는 말처럼 폭풍 같던 진실게임 이후 한층 달아오른 지옥도가 그려졌다. 얽히고설킨 감정 속 사랑을 쟁취하기 위한 날 선 신경전이 폭발했다. 무엇보다 예측도 못한 '쌍메기'의 지옥도 입성은 텐션을 더욱 팽팽히 당겼다.
특히 김민지-최미나수의 물러섬 없는 신경전은 '퀸들의 전쟁'에 서막을 올렸고, 김고은을 향해 불도저처럼 직진하는 신현우-우성민-조이건의 기싸움은 러브라인의 판도를 계속 흔들었다. 시시각각 판이 뒤집히는 솔로들의 러브라인, 강심장 덱스마저 "저 항복이요"를 외치게 만든 예측 불가한 솔로들의 선택은 '솔로지옥'에서만 경험할 수 있는 설렘과 도파민을 선사했다.