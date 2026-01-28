[공식] '솔로지옥' 다섯 번째 시즌도 통했다..넷플릭스 비영어쇼 2위→사상 최고 기록

기사입력 2026-01-28 09:17


[공식] '솔로지옥' 다섯 번째 시즌도 통했다..넷플릭스 비영어쇼 2위→…

[스포츠조선 문지연 기자] '솔로지옥'이 다섯 번째 시즌도 통했다.

28일 넷플릭스 TOP 10 웹사이트 따르면 '솔로지옥' 시즌5는 4,600,000 시청 수(시청 시간을 작품의 총 러닝 타임으로 나눈 값/1월 19일부터 25일까지), 23,600,000 시청 시간을 기록하며 글로벌 TOP 10에 진입했다. 뿐만 아니라 넷플릭스 TOP 10 TV 비영어 쇼 부문 2위에 등극한 것에 이어 한국을 비롯해 호주, 브라질, 일본, 싱가포르 등 32개국 TOP 10 리스트에도 이름을 올리며 시리즈 사상 최고 기록으로 레전드 데이팅 리얼리티의 위엄을 과시했다.

27일 공개한 5-7회에서는 규현의 "모두가 혼란스러워요"라는 말처럼 폭풍 같던 진실게임 이후 한층 달아오른 지옥도가 그려졌다. 얽히고설킨 감정 속 사랑을 쟁취하기 위한 날 선 신경전이 폭발했다. 무엇보다 예측도 못한 '쌍메기'의 지옥도 입성은 텐션을 더욱 팽팽히 당겼다.


[공식] '솔로지옥' 다섯 번째 시즌도 통했다..넷플릭스 비영어쇼 2위→…

[공식] '솔로지옥' 다섯 번째 시즌도 통했다..넷플릭스 비영어쇼 2위→…

[공식] '솔로지옥' 다섯 번째 시즌도 통했다..넷플릭스 비영어쇼 2위→…

[공식] '솔로지옥' 다섯 번째 시즌도 통했다..넷플릭스 비영어쇼 2위→…

[공식] '솔로지옥' 다섯 번째 시즌도 통했다..넷플릭스 비영어쇼 2위→…

[공식] '솔로지옥' 다섯 번째 시즌도 통했다..넷플릭스 비영어쇼 2위→…

[공식] '솔로지옥' 다섯 번째 시즌도 통했다..넷플릭스 비영어쇼 2위→…

[공식] '솔로지옥' 다섯 번째 시즌도 통했다..넷플릭스 비영어쇼 2위→…

[공식] '솔로지옥' 다섯 번째 시즌도 통했다..넷플릭스 비영어쇼 2위→…
특히 김민지-최미나수의 물러섬 없는 신경전은 '퀸들의 전쟁'에 서막을 올렸고, 김고은을 향해 불도저처럼 직진하는 신현우-우성민-조이건의 기싸움은 러브라인의 판도를 계속 흔들었다. 시시각각 판이 뒤집히는 솔로들의 러브라인, 강심장 덱스마저 "저 항복이요"를 외치게 만든 예측 불가한 솔로들의 선택은 '솔로지옥'에서만 경험할 수 있는 설렘과 도파민을 선사했다.

'솔로지옥' 시즌5 8-10회는 오는 3일 오직 넷플릭스에서 만날 수 있다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'이혼' 한그루, 홀로 쌍둥이 키우는 심경 "스스로 감옥에 갇혀 살아"

2.

이선빈, '9년 연인 '♥이광수 폭로…"화장실도 허락받고 가라고"

3.

"누가봐도 이동건 딸" 조윤희 딸 로아, 눈웃음· 큰 키까지 아빠 판박이

4.

추성훈, ♥야노시호에 '6억 반지' 프러포즈 비화 "세 달 월급 모아 사" ('혼자는 못 해')

5.

또 옥주현?...'독식' 캐스팅 논란 속 김소향 "할많하말" 의미심장

연예 많이본뉴스
1.

'이혼' 한그루, 홀로 쌍둥이 키우는 심경 "스스로 감옥에 갇혀 살아"

2.

이선빈, '9년 연인 '♥이광수 폭로…"화장실도 허락받고 가라고"

3.

"누가봐도 이동건 딸" 조윤희 딸 로아, 눈웃음· 큰 키까지 아빠 판박이

4.

추성훈, ♥야노시호에 '6억 반지' 프러포즈 비화 "세 달 월급 모아 사" ('혼자는 못 해')

5.

또 옥주현?...'독식' 캐스팅 논란 속 김소향 "할많하말" 의미심장

스포츠 많이본뉴스
1.

'정철원과 이혼설' 김지연, 정면돌파 선포 → "진실을 가리려는 소음, 오직 결과로 증명하겠습니다"

2.

"후회 없이 은퇴하고 싶어서"... 정글이 된 삼성 백업 포수 5대1 경쟁, '남'보다 '자신'과 싸우는 법

3.

오현규(리즈, 24) 초대박 희소식! 'EPL 입성' 초읽기…'경쟁자 이적료 791억' 풀럼만 팀이냐→팰리스도 있다

4.

깜짝 폭로! 김민재(첼시, 29) 이적 원하면 '뮌헨이 놔준다'…"KIM 떠난다면 붙잡지 않을 것"

5.

[속보] '최악이다' 韓 축구 좌절, 차세대 스트라이커 오현규 프리미어리그 이적 불발 유력...풀럼 '554억' 1순위 타깃 막바지 협상 돌입

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.