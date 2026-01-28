[공식]대세 이준혁, 사제복 입는다…SBS ‘각성’으로 첫 오컬트 도전

[스포츠조선 조민정 기자] SBS가 또 한 번 오컬트 승부수를 던진다. 새 드라마 '각성'의 중심에 배우 이준혁이 이름을 올리며 기대감이 빠르게 끌어올려지고 있다.
SBS 새 드라마 '각성'은 질투와 욕망이 뒤엉킨 입시 지옥을 배경으로 성적 향상을 좇다 각성제에 빠진 아이들이 죽은 자의 목소리를 듣게 되며 시작되는 오컬트 엑소시즘 드라마다. 친구들이 하나둘 죽어 나가는 끔찍한 능력이 현실이 되고 악령의 놀이터가 된 학교 한가운데서 한 구마 사제가 아이들을 구하기 위해 모든 것을 걸고 뛰어드는 이야기를 그린다. 2023년 '악귀'로 한국형 오컬트 드라마의 가능성을 증명한 SBS가 다시 한 번 야심 차게 선보이는 장르물로 오는 2027년 방영을 목표로 하고 있다.
이준혁은 극 중 성령고등학교에 새로 부임한 지도 신부 안토니오 역을 맡는다. 겉으로는 무심하고 차분해 보이지만 실제로는 교황청 신앙교리성에서 서품을 받은 구마 사제로 예리한 감각과 깊은 공감 능력을 지닌 인물이다. 끔찍한 상황과 고통을 홀로 감내하며 악령과 맞서 싸워온 그는 성령고등학교에서 벌어지는 기이한 사건들을 추적하며 아이들을 죽음의 레이스로 몰아넣은 존재를 쫓기 위해 자신의 모든 것을 내던진다.
특히 이준혁에게 '각성'은 데뷔 이후 첫 오컬트 장르 도전이라는 점에서 의미가 크다. 그는 '비밀의 숲', '60일, 지정생존자', '범죄도시3' 등에서 장르를 가리지 않는 연기 스펙트럼을 입증해 온 배우다. 여기에 지난해 SBS 드라마 '나의 완벽한 비서'를 통해 대중적 인지도를 단숨에 끌어올리며 대세 배우로 자리매김한 만큼 다시 만난 SBS와의 시너지도 주목된다.
완벽한 슈트핏의 유니콘 남주 이미지를 벗고 사제복을 입은 구마 사제로 변신한 이준혁이 어떤 새로운 얼굴을 보여줄지 관심이 쏠린다. 시청자들을 각성시킬 준비를 마친 SBS 오컬트 신작 '각성'은 2027년 방송될 예정이다. 조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com