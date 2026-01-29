‘최애’ 만나려다 회사 입성…강훈·김혜준·차우민 tvN ‘최애의 사원’ 출격

기사입력 2026-01-29 10:42


[스포츠조선 조민정 기자] 배우 강훈과 김혜준, 차우민이 오피스 로맨스로 호흡을 맞춘다. '최애'와 '현실'이 충돌하는 설정 위에 로맨스와 웃음을 얹은 신작이 베일을 벗었다.

tvN 새 드라마 '최애의 사원' 측은 29일 강훈 김혜준 차우민의 캐스팅을 공식 발표했다. '최애의 사원'은 네이버 웹툰 '우리 오빠는 아이돌'을 원작으로 한 작품으로, '최애'를 만나기 위해 입사했다가 뜻밖에 '최애의 사원'이 되어버린 신입사원의 이야기를 그린다.

강훈은 패션 스타트업 '아펠로'의 대표 강하기 역을 맡는다. 차가워 보이는 외모와 달리 따뜻한 내면을 지닌 인물로, 신입사원 남다름의 등장 이후 일과 일상 모두에서 예상치 못한 변화를 맞는다.

김혜준은 '아펠로' 신입사원 남다름 역으로 분한다. 11년 차 아이돌 팬인 다름은 '최애'를 보기 위해 대기업 입사를 포기하고 스타트업을 선택한 인물이다. 팬심으로 시작된 선택이 일과 사랑을 동시에 흔들며 극의 중심축이 된다.

차우민은 다름의 '최애'이자 시대를 대표하는 아이돌 이찬 역을 맡았다. 이찬은 활동 영역을 넓히며 '아펠로' 이사로 합류하고, 예상치 못한 공간에서 자신의 오랜 팬과 마주하며 새로운 관계의 균열을 맞는다.

제작진은 "얽히고설킨 감정과 로맨스가 시청자의 연애 세포를 자극할 것"이라며 "공감과 웃음, 설렘을 모두 담은 오피스 로맨스를 선보이겠다"고 전했다.

한편 tvN 새 드라마 '최애의 사원'은 올 하반기 첫 방송될 예정이다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

