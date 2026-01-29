“야구가 스포츠냐” 김남일 발언 일파만파… 선 넘은 예능감 vs 짜맞춘 대본일 뿐

기사입력 2026-01-29 14:25


[스포츠조선 박아람 기자] "예능은 예능으로 보자"란 현대 격언이 무색할 만큼 축구국가대표 출신 김남일의 예능방송 발언이 큰 논란을 불러일으키고 있다.

지난 24일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '예스맨'에 새롭게 합류한 김남일이 타 종목을 비하하는 듯한 발언을 던져 논란의 중심에 섰다.

며칠이 지났는데도 스포츠 커뮤니티를 중심으로 온라인 상에는 "선넘었다" "대본이다"라며 갑론을박이 한창이다.

김남일은 해당 방송에서 전 야구 국가대표 윤석민을 향해 "솔직히 축구 말고는, 특히 야구는 스포츠라고 생각하지 않는다"라고 발언했다. 이에 윤석민이 "야구 관중이 1,200만 명이다"라며 항변했으나, 김남일의 거침없는 '공격형 캐릭터'는 멈추지 않았다.

이번 논란을 두고 온라인 커뮤니티와 SNS에서는 축구팬과 야구팬, 그리고 일반 시청자들 사이에서 팽팽한 설전이 이어지고 있다.

가장 거세게 반발하는 쪽은 역시 야구팬들이다. 종목의 특성을 무시하고 땀 흘리는 선수들의 노력을 폄하했다는 지적이다. 이들은 스포츠 스타들이 출연하는 방송에서 타 종목을 존중하지 않는 태도는 보기 불편하다고 목소리를 높였다. 논란이 커지자 김남일의 아내 김보민 아나운서의 SNS에까지 항의 댓글이 달리는 등 파장이 개인사로 번지는 양상이다. 전 두산 베어스 투수 권휘 역시 SNS를 통해 "야구는 몸보다 멘탈이 먼저 무너지는 치열한 스포츠"라며 김남일의 발언을 정면으로 반박했다.

반면, 프로그램의 성격과 김남일이 맡은 '악역' 혹은 '독설가' 콘셉트를 이해해야 한다는 반응도 적지 않다. '예스맨'은 레전드들이 서로를 디스하며 생존하는 서바이벌 예능이라는 점에 주목해야 한다는 것이다. 실제로 김남일은 이날 안정환, 하승진, 곽윤기 등 모든 출연진에게 무차별 독설을 날렸다. 옹호 측은 제작진이 재미를 위해 극단적인 대립 구도를 설정했을 가능성이 크며, 하승진이 김남일의 말에 동의하며 악수하는 장면 등은 전형적인 예능적 티키타카일 뿐이라고 분석했다.

이번 논란은 '리얼리티'와 '예능적 허용' 사이의 아슬아슬한 줄타기에서 비롯됐다. 김남일이 예능계의 새로운 독설 캐릭터로 자리 잡기 위해 던진 승부수가, 특정 팬덤의 역린을 건드린 셈이다. 방송 관계자들은 스포츠 예능이 인기를 끌면서 종목 간의 라이벌 의식을 이용한 편집이 잦아지고 있다며, 출연자의 진심이 아니더라도 시청자가 불쾌감을 느꼈다면 제작진의 수위 조절 실패로 볼 수 있다고 전했다.

