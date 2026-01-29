'보검 매직컬' 박보검 "이용사 자격증은 보유, 미용사는 도전만"

최종수정 2026-01-29 15:02

사진제공=tvN

[스포츠조선 문지연 기자] 배우 박보검이 '보검 매지컬'을 위해 미용사 자격증도 도전했다.

tvN은 29일 오후 온라인을 통해 새 예능프로그램 '보검 매직컬'의 제작발표회를 녹화 중계했다. 행사에는 박보검, 이상이, 곽동연, 손수정 PD가 참석했다.

박보검은 "그전에는 이용사 자격증을 가지고 있었다라면, 남성분들 뿐만 아니라 여성분들도 도와드리고 싶어서 미용사 자격증에도 도전했다. 가장 구현하기 어려웠던 스타일은 펌이 돼있는 어르신의 머리를 손봐드리는 게 쉽지 않더라. 헤어가 더 꺾이고 읏고 있다 보니까 잘못 커트하면 울게 되다 보니 그 부분이 어려웠다"고 말했다.

'보검 매직컬'은 이용사 국가 자격증이 있는 박보검과 그의 찐친 이상이, 곽동연이 외딴 시골 마을에서 머리와 마음을 함께 다듬어주는 특별한 이발소 운영기를 담는 프로그램. 박보검은 헤어 담당, 이상이는 고객 응대 담당, 곽동연은 요리 담당으로 활약한다. 삼 형제는 약 1년간 프로그램을 준비하며 프로그램의 시작인 장소 선정과 리모델링, 인테리어에도 참여했다는 후문이다.

'보검 매직컬'은 오는 30일 오후 8시 40분에 첫 방송된다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

