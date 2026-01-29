'보검 매직컬' 박보검 이발 실력 어땠기에.."PD도 자르고 스태프도 잘라"

최종수정 2026-01-29 15:02

사진제공=tvN

[스포츠조선 문지연 기자] 배우 이상이와 곽동연이 박보검의 이발 실력을 칭찬했다.

tvN은 29일 오후 온라인을 통해 새 예능프로그램 '보검 매직컬'의 제작발표회를 녹화 중계했다. 행사에는 박보검, 이상이, 곽동연, 손수정 PD가 참석했다.

이상이는 "(머리카락을) 잘 자른다. 저희의 목적은 이발소잖나. 커트를 깔끔하게 잘 한다. 저희 PD님도 자르셨지만, 저도 살짝 부탁을 해서 받았는데 너무 마음에 들었다. 실력이 좋다"고 말했다. 곽동연은 "잘 자르는데에 포기를 하지 않더라. 포기를 안 하고 밤 늦게까지도 연습하고, 같이 작업한 제작진 분들 중 꽤 많은 분들이 보검이 형에게 머리를 잘린 분들이다. 제 머리도 손을 봐주셨다. 다양한 고객 연령대의 니즈를 맞추기 위해 노력하고 공부하는 모습이 원장의 면모가 아니었나 싶다"고 말했다.

'보검 매직컬'은 이용사 국가 자격증이 있는 박보검과 그의 찐친 이상이, 곽동연이 외딴 시골 마을에서 머리와 마음을 함께 다듬어주는 특별한 이발소 운영기를 담는 프로그램. 박보검은 헤어 담당, 이상이는 고객 응대 담당, 곽동연은 요리 담당으로 활약한다. 삼 형제는 약 1년간 프로그램을 준비하며 프로그램의 시작인 장소 선정과 리모델링, 인테리어에도 참여했다는 후문이다.

'보검 매직컬'은 오는 30일 오후 8시 40분에 첫 방송된다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

