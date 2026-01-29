구구단 하나, 승무원됐다…연예계 떠나 인생 2막 "하기 싫은 일은 어떻게든 피해"

기사입력 2026-01-29 15:08


구구단 하나, 승무원됐다…연예계 떠나 인생 2막 "하기 싫은 일은 어떻게…

[스포츠조선 이우주 기자] 걸그룹 구구단 출신 하나가 승무원이 된 근황을 공개했다.

하나는 28일 팬들과 오랜만에 소통하는 시간을 가졌다. 외국에서의 근황을 최근 자주 공개한 하나에 한 팬은 "언니 이민 갔냐"고 물었지만 하나는 "나에게는 토끼 같은 고양이들이 있다. 그럴 수 없다"고 부인했다.

또 다른 팬은 "외국에서 무슨 일 하고 계신 거냐. 공부하시냐"고 물었고 하나는 "승무원으로 일하고 있다. 슝슝 홍길동처럼 다닌다"고 뜻밖의 근황을 공개했다.


구구단 하나, 승무원됐다…연예계 떠나 인생 2막 "하기 싫은 일은 어떻게…
"하기 싫은 일을 해야 할 때 마음가짐 팁이 있냐"는 질문에는 "철없다고 하겠지만 나는 하기 싫은 일은 어떻게든 피할 방법을 궁리하는 사람이다. 그래서 도움은 안 될 것"이라면서도 "정말 정말 놓아서는 안 되는 일이라면 정면돌파 해야 한다. 성장의 기회로 삼고 '이걸 끝냈을 때 나 너무 대견하고 멋지겠다. 분명 배우는 게 있겠지. 그럼 내가 이후에 하고 싶은 일에 좋은 영향을 줘서 수월하게 할 수도 있어' 그냥 이렇게 혼자 취해서 한다"고 밝혔다.

1993년생인 하나는 2016년 그룹 구구단으로 데뷔했으나 2020년 그룹 해체 후 배우로 전향해 활동했다. 신연서라는 이름으로 배우 활동을 한 '오늘도 평화로운 중고'나라'', '미스터LEE', '우리의 디데이' 등의 웹드라마에 출연했다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

톱스타 부부, 미라화된 상태로 사망..저택 1년 만에 90억에 팔려

2.

구준엽, 故서희원 동상 직접 만들었다...1주기인 2월 2일 제막식 진행

3.

신은수♥유선호, 2002년생 동갑내기 커플 탄생 "3개월째 교제 중" [공식]

4.

[인터뷰③] '왕사남' 유지태 "유해진, 코믹한 이미지만? 순수하면서도 섹시해"

5.

KCM, 올리비아 핫세 닮은 9살 연하 ♥아내 자랑 "괜히 웃음나"

연예 많이본뉴스
1.

톱스타 부부, 미라화된 상태로 사망..저택 1년 만에 90억에 팔려

2.

구준엽, 故서희원 동상 직접 만들었다...1주기인 2월 2일 제막식 진행

3.

신은수♥유선호, 2002년생 동갑내기 커플 탄생 "3개월째 교제 중" [공식]

4.

[인터뷰③] '왕사남' 유지태 "유해진, 코믹한 이미지만? 순수하면서도 섹시해"

5.

KCM, 올리비아 핫세 닮은 9살 연하 ♥아내 자랑 "괜히 웃음나"

스포츠 많이본뉴스
1.

"마약 안했다"더니…소변검사 양성+카트리지 발견, 동료 선수 분노 선언 "뺨 때려주겠다"

2.

'김하성 조기 복귀' 초대박! 빠르면 5월 중순, 한 달 앞당겨→머피도 함께 온다…부상 잦아 애틀랜타도 '특별 관리'

3.

김민재(한국 프리미어리거 21호)? HERE WE GO는 여름에 터진다...로마노 깜짝 폭로 "뮌헨 떠날 수도 있다"

4.

[공식발표] '최고 153㎞ 유망주' 왜 양수호인가, 한화 김범수 보상선수 지명…"2년 전 드래프트부터 관심"

5.

'1R 탈락 그만!' 韓 파격 결단, WBC 8강만 가도 4억 준다…4강 6억→준우승 8억→우승 12억

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.