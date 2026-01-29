백지영, 9살 딸 얼굴 공개 반대 "이름 없어져"...♥정석원 공감 "백지영 남편으로 불려"
[스포츠조선 정안지 기자] 배우 정석원이 한때 이름을 잃고 '백지영 남편'으로 불렸던 당시에 대해 털어놨다.
29일 유튜브 채널 '백지영 Baek Z Young'에는 "한 때 이름을 잃었던 백지영 남편 정석원"이라면서 짧은 영상이 게재됐다.
영상 속 백지영은 딸 하임 양에게 "유튜브가 어떤 거 같냐"고 물었고, 하임 양은 "부끄럽다. 재미있으니까 자꾸 나오고 싶다"고 했다. 이어 하임 양은 "지금 정도가 딱 좋다"면서도 "얼굴 공개하고 싶다"라고 솔직한 마음을 전했다.
이를 들은 백지영은 "얼굴 공개하면 어떻게 될 것 같냐"고 물었고, 하임 양은 "힘들 것 같다. 피곤할 것 같다. 엄마가 말하지 않았냐"라고 했다.
백지영은 "유튜브에 얼굴이 공개되자마자 '너 백지영 딸 아니냐', '정석원 딸 아니냐'라면서 넌 이제 정하임으로 안 불린다"라면서 딸의 얼굴 공개를 반대한 이유를 밝혔다.
이를 듣던 정석원은 "이름이 없어진다는 거를 아빠가 설명을 해주자면 아빠 이름도 없어졌었다. 나를 보고 '백지영 남편?', '어? 정원석이다'고 했다"면서 "이게 엄마가 말하는 이름이 없어지는 거다. 너의 이름은 없어지고, (항상 뭘 할 때마다) '백지영 딸이다' 이렇게 될 수 있다"면서 한 때 이름이 없어졌었던 자신의 경험담을 전했다.
이어 정석원은 "엄마 파워가 너무 세다"면서 "옛날에는 그런 걸 좀 의식은 했는데 지금은 영광이다. 우리 톱스타. 우리 지천명 씨 남편으로서"라고 해 웃음을 안겼다. 그러면서 정석원은 "지금은 너무 자랑스럽다"며 환하게 웃었다.
anjee85@sportschosun.com
